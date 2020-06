Mirá en vivo la presentación de PlayStation 5: ¿Qué anuncios se esperan?

Sony presentará el jueves más detalles de la esperada PlayStation 5 en una innovadora transmisión online, donde se podrá observar la jugabilidad de la futura consola.

El evento comenzará a las 17, hora argentina, y debido a las restricciones establecidas para combatir la pandemia del coronavirus sólo podrá presenciarse de forma online. Para seguir la presentación hay que acceder a las transmisiones que Sony realizará en vivo desde Twitch y Youtube, la cual podrás seguir aquí debajo.

Según se anticipó, la presentación durará algo más de una hora y se emitirá a 1080p a 30 fps. Además se promete un importante trabajo de audio, por lo que se recomienda el uso de auriculares.

Posibles anuncios

Si bien no se adelantaron muchos detalles entorno a cuáles serán las pruebas que se mostrarán, las especulaciones apuntan a la posibilidad de ver algún título exclusivo de la consola. Se rumorean nombres de la talla de las secuelas de Horizon: Zero Dawn, Spider-man o God of War. También podría verse algún juego que no sea sólo de esta plataforma, como Resident Evil 8, Silent Hill o Assassin’s Creed Valhalla,

Más improbable, aunque algunos fanáticos mantienen las esperanzas es que se presente el aspecto de la consola, uno de los grandes misterios que se mantienen sobre la PS5, como su su precio de venta.

“La falta de un evento en un lugar físico nos da la increíble posibilidad de pensar algo diferente para traerles en esta aventura con nosotros y así acercarnos los unos con otros más que nunca”, señaló Sid Shuman, Director Senior de Playstation,