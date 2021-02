Llega la final continental de Legends of Runeterra con dos argentinos

Legends of Runeterra es un juego de cartas con los campeones de League of Legends

El domingo 28 de febrero llegará la Gran Final del Torneo de Temporada: Creación Cósmica de Legends of Runeterra. La competencia comenzará a las 17 hs de Argentina y se podrá ver a través de los canales oficiales de LoR en Facebook, Twitch y YouTube. “Voy a intentar lo mejor y ojalá se dé para que la copa se quede en Latinoamérica”, aseguró Darío "Chomi" Kairiyama, uno de los dos representantes latinoamericanos que buscará llevarse el torneo.

La competencia será entre los 32 mejores de todo América. Serán dos argentinos quienes representarán a Latinoamérica en un certamen que completarán participantes de Estados Unidos, Canadá y Brasil. Darío “Chomi” Kairiyama y Gonzalo “Sapo Player” Asencio buscarán repetir la hazaña del mexicano Diego "Puyshpii" Barrera, campeón del primer certamen continental.

Los 32 competidores llegan después de una clasificatoria en la que se enfrentaron los mejores 1024 jugadores de toda la región. En la Final del domingo los participantes se cruzarán en un cuadro de eliminación directa al mejor de tres. "El nivel que esperamos va a ser bastante difícil", comentó Gonzalo durante una conferencia de prensa. El certamen entregará 20.000 dólares en premios y el ganador se llevará a casa la mitad del total. Vale aclarar que, a diferencia de otros juegos de cartas, Legends of Runeterra es completamente digital y gratuito.

Respecto al nivel competitivo de Latinoamérica, ambos jugadores coincidieron en que está creciendo "exponencialmente" y que para llegar a la calidad que se ve en otras latitudes solo se necesita tiempo. “Inclusive el anterior torneo lo ganó un mexicano”, agregó Chomi, que consideró que el juego de cartas de Riot Games con personajes de League of Legends es "muy bueno, muy balanceado, con mecánicas muy interesantes".

Para llegar al nivel que alcanzaron, estos argentinos que se encuentran entre los mejores 32 jugadores de la región reconocen que es muy importante la concentración y la calma. "Pensar tranquilo mis jugadas y no apurarme", confió Sapo Player, que desde pequeño tiene mucha afinidad con los juegos de cartas, y que agregó que también se necesita "un poquito de suerte". Chomi sumó un consejo para los latinoamericanos que quieran ser competitivos: "Confianza y jugar mucho".

Respecto a sus posibilidades en la final del domingo, Sapo Player considera que "no es poco mérito haber llegado hasta acá". "Me voy contento con lo que hice hasta hoy y si gano es un plus gigantesco", agregó Asencio. Por su parte, Chomi Kairiyama aseguró: "Este domingo voy a intentar lo mejor y ojalá se dé para que la copa se quede en Latinoamérica".

Para cerrar, Chomi hizo una petición especial a toda la comunidad gamer, que tanto viene creciendo en el último tiempo: "Hay que recuperar el respeto hacia el prójimo, estamos acá para disfrutar de esto y no para descargar nuestras frustraciones en el otro". El argentino destacó que es importante eliminar la toxicidad, la violencia y las faltas de respeto a las que están acostumbrados muchos jugadores, aunque aclaró que no sucede tanto en el nivel competitivo.