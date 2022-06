Juegos gratis PS Plus julio 2022: los tres títulos elegidos por Sony para este mes

Sony confirmó los tres títulos de PS4 y PS5 que regalará en julio para quienes tengan suscripción en PS Plus.

Con las nuevas membresías de PlayStation Plus ya disponibles, la compañía confirmó qué títulos regalará a sus suscriptores durante julio. Los tres videojuegos del mes estarán disponibles entre el 5 de julio y el 1 de agosto. Cabe recordar que los títulos que a continuación te detallamos no tienen costo extra para quienes cuenten con una suscripción a PS Plus, en cualquiera de lo que serán las tres nuevas membresías. Por otra parte, hasta el 4 de julio, los suscriptores todavía tendrán la posibilidad de descargar los videojuegos que PlayStation ofreció durante junio -Nickelodeon All-Star Brawl, Naruto to Boruto: Shinobi Striker y God of War-.

Juegos gratis PS Plus julio 2022

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS4 y PS5)

Crash Bandicoot 4: It's About Time, gratis en PS4 y PS5

En esta nueva aventura del divertido personaje exclusivo de PS, el videojuego sigue a Crash y su hermana Coco, ayudados por Dingodile, su antiguo enemigo, y una Tawna (anterior novia de Crash) proveniente de otra dimensión. El objetivo de este grupo será impedir que el Doctor Neo Cortex y el Doctor Nefarious Tropy esclavicen el multiverso. El jugador podrá avanzar a través de los niveles usando a Crash, Coco y también a Neo Cortex.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, gratis en PS4

Se trata del primer capítulo de la saga antológica de terror y en él cinco amigos se embarcan en un viaje de buceo durante las vacaciones que más pronto que tarde se convierte en algo mucho más siniestro. Cada uno de estos personajes pueden vivir o morir dependiendo de las elecciones que toma el jugador para definir su destino. El título ofrece opción para jugar en solitario, con un amigo online o con hasta cinco jugador offline.

Arcadegeddon (PS4 y PS5)

Arcadegeddon, gratis en PS4 y Ps5

Este shooter multijugador y cooperativo está enfocado en Gilly, el propietario de una sala de juegos local, que intenta salvar su negocio de Fun Fun Co, una megaempresa. Se enfrenta a ellos con un nuevo e impresionante juego, pero la compañía descubre el plan de Gilly y lanza un ataque cibernético que introduce un virus en el videojuego. El jugador tendrá la responsabilidad de salvar a la última sala de juegos en este divertido shooter.

Cómo obtener la membresía PS Plus

Para conseguir PS Plus sólo hay que comprarla desde la store de PlayStation. Al momento, Sony ofrece tres tipos de membresía distintos: Essential, con un costo de 6.99 dólares mensuales, 16.99 trimestrales o 39.99 anuales; Extra, con un valor de 10.40 dólares mensuales, 27.99 dólares trimestrales o 66.99 anuales; y Deluxe, a 11.99 dólares mensuales, 31.99 trimestrales o 76.99 anuales.

Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el 35% a cuenta de ganancias.