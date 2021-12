Juegos gratis PS Plus enero 2022: los títulos elegidos por Sony para arrancar el año

Te contamos cuáles serán los juegos gratis para enero del 2022 con la membresía PS Plus para PlayStation 4 y PlayStation 5.

PS Plus anunció los títulos que estarán disponibles gratuitamente entre el 4 y el 31 de enero

PlayStation confirmó los tres juegos que regalará a los suscriptores de PS Plus durante enero para iniciar el 2022 bien arriba. Los mismos estarán disponibles entre el 4 y el 31 de enero. Cabe recordar que los títulos que detallaremos a continuación no tienen costo extra para quienes cuenten con una suscripción a PS Plus. Claro que hasta el 3 de enero, los suscriptores todavía tendrán la posibilidad de descargar los videojuegos que PlayStation ofreció durante diciembre -Godfall: Challenger Edition, Lego DC Super-Villains y Mortal Shell-.

Juegos gratis PS Plus enero 2022

Persona 5 Strikers (PS4)

Lanzado en febrero del 2021, este divertido juego de rol y acción sigue a los Ladrones Fantasma en un épico viaje por las rutas de Japón. Pero lo que parecían ser unas vacaciones de verano con amigos toma un giro inesperado cuando emerge una realidad distorsionada. Esto los embarcará en un viaje en el que deberán enfrentarse a la corrupción que se apoderó de las distintas ciudades. El juego se apoya más en la acción que su antecesor y las posibilidades de combinar las habilidades de los distintos personajes favorecen al frenesí que ofrece el título.

Dirt 5 (PS4 y PS5)

La entrega más reciente de la franquicia es una excelente oportunidad para los amantes de las carreras que tengan PS4 o PS5. Con 70 rutas en distintos puntos del planeta, este título permite a los jugadores conducir distintos todoterrenos en las competencias más emocionantes. Pero cuidado, porque habrá que prestar mucha atención y afrontar los climas más diversos así como también sortear los diferentes peligros que se interpongan en las pistas.

Deep Rock Galactic (PS4 y PS5)

Este shooter cooperativo de ciencia ficción en primera persona está protagonizado por unos malhumorados enanos espaciales. Con un modo multijugador de hasta cuatro usuarios, el videojuego ofrece escenarios destructibles, cuevas generadas de forma procedural y hordas interminables de monstruos alienígenas. Los jugadores deberán trabajar en equipo para excavar, explorar y abrirse paso en un sistema de cuevas repleto de enemigos mortales y recursos muy valiosos.

Cómo obtener la membresía PS Plus

Para conseguir PS Plus sólo hay que comprarla desde la store de PlayStation. Al momento, Sony ofrece tres paquetes distintos: uno mensual por 6.99 dólares, uno trimestral por 16.99 y un pase anual por 39.99.

Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el 35% a cuenta de ganancias.