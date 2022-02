Juegos Gratis Epic Games: cómo descargar Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Epic Games, la empresa propietaria de Fortnite y Rocket League, regala Yooka-Laylee and the Impossible Lair entre el 3 y el 10 de febrero.

Epic Games regala desde este jueves un nuevo videojuego para quienes cuenten con usuario en su tienda virtual, tal como hace todas las semanas. La compañía responsable de Fortnite nuevamente obsequia un título independiente para sus usuarios y la elección para esta semana es Yooka-Laylee and the Impossible Lair, desarrollado por Playtonic Games Ltd. y editado porTeam17 Digital Ltd.

Entre el 3 y el 10 de febrero, aquellos usuarios que posean una cuenta en la tienda virtual de Epic Games tendrán la posibilidad de descargar esta divertida aventura de plataformas que ofrecen los creadores de Fortnite y Rocket League. Cabe recordar que quienes descarguen los videojuegos de esta semana los tendrán disponibles en su biblioteca de forma permanente.

Yooka y Laylee vuelven a enfrentarse a su archienemigo Capital B en esta nueva y divertida aventura de plataformas. Mientras el malvado B intenta esclavizar a todo un reino de abejas con su dispositivo Hive Mind, esta pareja de héroes deberá infiltrarse en la Guarida Imposible y frustrar los planes de su enemigo. Para hacerlo recibirán también la ayuda de la Reina Phoebee y su batallón de abejas.

Los usuarios pueden enfrentarse a la Guarida Imposible de Capital B en cualquier momento, aunque será muy difícil de vencer sin la colaboración de las abejas, por lo que habrá que superar niveles para liberarlas y que se unan a la batalla contra el villano. El divertido estado alternativo ofrece a los jugadores la posibilidad de crear nuevos paisajes en el supramundo y de esta forma también cambiar radicalmente los desafíos del videojuego.

Cómo descargar los juegos gratis del Epic Store

Para descargar los juegos gratis que cada jueves pone a disposición Epic Games primero se debe tener una cuenta en la famosa tienda que compite con Steam y descargar el cliente en nuestra PC. Si aún no tenés una, podés crearla desde la web oficial de Epic.

Una vez en la página, hacés click sobre el botón de iniciar sesión que se encuentra en la esquina superior derecha y luego en la invitación a registrarse que se encuentra debajo de la pantalla emergente. Allí podés crear una cuenta asociada a otras plataformas como Facebook, Google, Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo y Apple o con un mail. De acuerdo a la opción elegida te pedirá distintos requisitos y datos.

Una vez creada la cuenta, resta descargar el cliente también desde la web oficial. Cuando lo hayas descargado, sólo queda instalarlo e iniciar sesión con tu cuenta.