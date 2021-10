Juegos Gratis Epic Games: cómo descargar Among the Sleep: Enhanced Edition

Epic Games, la empresa propietaria de Fortnite y Rocket League, regala Among the Sleep: Enhanced Edition entre el 21 y el 28 de octubre.

Among the Sleep: Enhanced Edition estará disponible gratis en Epic Store entre el 21 y el 28 de octubre

Among the Sleep: Enhanced Edition estará disponible gratis en Epic Store entre el 21 y el 28 de octubre

Como cada semana, Epic Games ofrece gratuitamente uno o más videojuegos de su catálogo durante siete días para quienes cuenten con usuario en su tienda virtual. La compañía responsable de Fortnite nuevamente pone a disposición un título independiente para sus usuarios. En vísperas de Halloween, Epic Store regala un juego con temática de terror: Among the Sleep: Enhanced Edition, desarrollado y distribuido por Krillbite Studio AS.

Entre el 21 y el 28 de octubre, aquellos usuarios que posean una cuenta en la tienda virtual de Epic Games tendrán la posibilidad de descargar esta aterradora propuesta que ofrecen los creadores de Fortnite y Rocket League. Quienes descarguen los videojuegos de esta semana los tendrán disponibles en su biblioteca de forma permanente.

Juego gratis de Epic Store entre el 21 y el 28 de octubre

Among the Sleep: Enhanced Edition

Among the Sleep: Enhanced Edition estará disponible gratis en Epic Store entre el 21 y el 28 de octubre

Epic Games ofrece esta versión nueva y mejorada de la galardonada aventura de terror en primera persona. En este título, el usuario se pondrá en la piel de un niño de solo 2 años, que se despierta en medio de la noche por culpa de unos misteriosos ruidos. Atrapado en una extraña pesadilla, el pequeño protagonista del videojuego buscará encontrarle sentido al mundo mientras busca a su madre, aterrado.

Destacado entre los mejores juegos independientes del 2015, este título abarca el horror desde la atmósfera y la exploración, y no desde sistemas de combate o puntuaciones. En Among the Sleep, el usuario se convierte en un temeroso y vulnerable niño de 2 años, que solo quiere conocer más sobre el mundo y no tener tanto miedo, además claro de encontrar a su madre.

Cómo descargar los juegos gratis del Epic Store

Para descargar los juegos gratis que cada jueves pone a disposición Epic Games primero se debe tener una cuenta en la famosa tienda que compite con Steam y descargar el cliente en nuestra PC. Si aún no tenés una, podés crearla desde la web oficial de Epic.

Una vez en la página, hacés click sobre el botón de iniciar sesión que se encuentra en la esquina superior derecha y luego en la invitación a registrarse que se encuentra debajo de la pantalla emergente. Allí podés crear una cuenta asociada a otras plataformas como Facebook, Google, Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo y Apple o con un mail. De acuerdo a la opción elegida te pedirá distintos requisitos y datos.

Una vez creada la cuenta, resta descargar el cliente también desde la web oficial. Cuando lo hayas descargado, sólo queda instalarlo e iniciar sesión con tu cuenta.