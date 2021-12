Juegos en oferta: PlayStation anunció importantes descuentos para estas fiestas

PlayStation Argentina reveló importantes descuentos en los títulos más destacados de su catálogo hasta el 5 de enero.

Se acercan las fiestas y PlayStation ya anunció importantes descuentos de hasta un 45% para celebrar la Navidad. Las rebajas incluyen algunos de los videojuegos más destacados del catálogo, accesorios y membresías del servicio de suscripción PlayStation Plus. Los descuentos en juegos ya están disponibles y lo seguirán estando hasta el 5 de enero, mientras que la oferta en la suscripción anual a PS Plus solamente está habilitada hasta el próximo domingo 19 de diciembre.

PlayStation siempre encuentra alguna excusa para ofrecer fuertes rebajas en los mejores videojuegos de su catálogo y la llegada de la Navidad es una excelente oportunidad para que los usuarios de la consola más popular del mercado aprovechen esas ofertas. Hasta el 5 de enero, la compañía nipona tendrá ofertas en juegos, títulos de la tienda y otros beneficios. La promoción también se extenderá a las principales tiendas oficiales del país para adquirir también juegos físicos de los más variados géneros y estilos.

Algunos de los videojuegos más destacados en promoción

Ghost of Tsushima Directors Cut (PS5) (21%)

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) (21%)

Returnal (PS5) (21%)

Demon’s Souls (PS5) (29%)

Spider-Man Ultimate Edition (PS5) (21%)

Spiderman-Man Miles Morales (PS5) (30%)

Sackboy (PS5) (39%)

The Nioh Collection (PS5) (32%)

Death Stranding Directors Cut (15%)

Ghost of Tsushima Directors Cut (PS4) (36%)

Marvel’s Spider-Man Morales (PS4) (38%)

Sackboy: A Big Adventure (PS4) (47%)

The Last Of Us Part II (43%)

Marvel's Spider-Man Game of the Year Edition (43%)

PS Hits (56%)

PS Plus a mitad de precio

Hasta el domingo 19 de diciembre, PlayStation ofrece la membresía anual a su servicio de suscripción a la mitad de precio. Es decir que quienes deseen contratar PS Plus por 12 meses podrán hacerlo desembolsando solo 19.99 dólares y no los 39.99 que suele costar la misma en Argentina. Vale aclarar que este precio promocional es únicamente para usuarios nuevos o para aquellos que se les haya vencido la membresía y precisen renovarla. Quienes se sumen al servicio de suscripción de PlayStation todavía estarán a tiempo de descargar los juegos que PS Plus regala durante diciembre (Godfall Challenger Edition, Lego DC Super-Villains y Mortal Shell).

Impuestos que se suman a lo que cuesten los videojuegos

Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de los videojuegos comprados en el PlayStation Store y PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el 35% a cuenta de ganancias.