Isurus representará a LATAM en el Worlds 2022: cómo verlo

Isurus abrirá el Play-In del Worlds 2022 de League of Legends ante Mad Lions este 29 de septiembre. Cómo y dónde verlo.

Este 29 de septiembre comenzará el Play-In del Worlds 2022 de League of Legends con la participación de Isurus. El equipo argentino representará a Latinoamérica en el certamen internacional más importante del año, donde buscará meterse entre los mejores 16 conjuntos del planeta.

Isurus es uno de los equipos más ganadores de la región en League of Legends y el único en haberse coronado en tres oportunidades distintas en la Liga Latinoamérica (LLA), el certamen regional más importante. Tras vencer a Estral Esports en la final del Clausura de la LLA, el conjunto argentino se ganó el derecho de representar a la región en el Worlds 2022 que comenzará este jueves 29 de septiembre.

Además, el Tiburón será el encargado de dar inicio al certamen internacional con un durísimo cruce ante Mad Lions. Obviamente este no será el único choque complicado que tendrá que enfrentar Isurus, dado que el resto de los conjuntos que forman parte de su grupo en el Play-In también son de mucho nivel, como Royal Never Give Up, campeón del MSI disputado en mayo pasado en Corea del Sur.

En busca de avanzar a la fase de grupos, Isurus se enfrentará una vez con cada uno de los otros cinco equipos de su grupo. El que termine primero, avanzará directamente. Los que terminen tercero y cuarto se enfrentarán entre sí al mejor de cinco, y el ganador de este cruce chocará contra el segundo. Quien triunfe en esta partida se llevará la última clasificación a la fase de grupos. Si bien no será nada fácil para el Tiburón, lo cierto es que el conjunto argentino está acostumbrado a agrandarse en las difíciles.

Horarios y días de las partidas de Isurus en el Play-In

Contra Mad Lions: 29 de septiembre a las 17 de Argentina.

Contra Saigon Buffalo Esports: 30 de septiembre a las 19 de Argentina.

Contra Royal Never Give Up: 1 de octubre a las 21 de Argentina.

Contra DRX: 1 de octubre a las 23 de Argentina.

Contra Denizbank Istanbul Wildcats: 2 de octubre a las 20 de Argentina.

Cómo y dónde ver el Worlds 2022

Tal como ocurre con el certamen latinoamericano de League of Legends, el Worlds podrá verse de forma gratuita en toda la región. El debut de Se podrá seguir la transmisión oficial se realizará en la página web de LLA y los canales oficiales del certamen en Twitch y YouTube.