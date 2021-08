Gamescom 2021: resumen de los anuncios de la Opening Night Live

Este miércoles 25 de agosto comenzó la Gamescom 2021 y te contamos todas las novedades de la noche inaugural de uno de los mayores eventos del gaming.

Este miércoles 25 de agosto se realizó la Opening Night Live, la gala inaugural de la Gamescom 2021. Dirigida por Geoff Keighley, la apertura de uno de los eventos más importantes en la industria del gaming llegó con impresionantes novedades sobre algunos de los videojuegos más esperados por los amantes de los videojuegos. A continuación hacemos un repaso por las noticias más importantes que dejó el inicio de la Gamescom 2021, que podés ver completa en los canales oficiales del evento virtual en YouTube, Twitch, Facebook y Twitter.

The King of Fighters XV

Si bien formó parte del pre-show de la Opening Night Live, la nueva entrega de la clásica franquicia de videojuegos de combate llegará a las distintas plataformas el 17 de febrero del 2022. Desde su lanzamiento, los jugadores podrán optar entre más de 30 luchadores distintos para pelear.

Saints Row

Disponible desde el 25 de febrero del 2022 en PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S y Xbox One, esta nueva entrega de la saga Sandbox le permitirá a los usuarios crear y manejar su propio imperio criminal. El título combinará mucha acción y aventura con el sentido del humor característica de la franquicia.

Marvel Midnight Sons

Con este anuncio se confirmó el rumor que circulaba en la industria del gaming que aseguraba que Firaxis (responsables de XCOM) estaba preparando un RPG táctico basado en los superhéroes de Marvel. La próxima semana se podrá ver el primer gameplay del videojuego que llegará recién en marzo del 2022.

Call of Duty: Vanguard

Si bien ya en los últimos días Activision había revelado el primer tráiler de su nueva entrega de Call of Duty, en esta oportunidad se pudo ver un extenso gameplay del modo campaña y la jugabilidad. El juego llegará a las tiendas el próximo 5 de noviembre.

Halo Infinite

En la Opening Night Live llegó la confirmación de que la nueva entrega de la saga de Microsoft Studios llegará el 8 de diciembre del 2021. El debut será en Xbox y PC, y en el evento de este miércoles se pudo ver la cinématica introductoria de la Temporada 1 del modo multijugador. También se reveló que desde el 15 de noviembre estará disponible una consola edición especial de Halo Infinite y un control Xbox Elite Series 2 también con temática del videojuego.

Splitgate

Disponible en PC, PlayStation y Xbox, este videojuego desarrollado por 1047 Games anunció su temporada 0. En este título el jugador podrá crear portales para escapar y evadir a sus enemigos.

Riders Republic

Hasta el 28 de agosto está disponible una beta abierta para los usuarios de PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC. El título se estrenará por completo el próximo 28 de octubre.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Desarrollado por Warner Bros Interactive Entertainment, la compañía presentó un nuevo tráiler. Con muchas escenas de jugabilidad de este título de mundo abierto en el que se podrán recorrer las nueve películas de la saga, se confirmó que el videojuego llegará recién en el otoño del 2022, con dos años de retraso.

The Outlast Trials

Sin fecha exacta de estreno, uno de las sagas más populares de terror de los últimos años llegará en algún punto del 2022. En este título multijugador el usuario podrá jugar con hasta otros 4 jugadores.

UFL

Buscando competir con eFootball (el ex PES), Strikerz Inc anunció su propio simulador de fútbol que llegará a todas las plataformas y será free to play.

DokeV

Sin fecha de lanzamiento ni plataformas a las que llegará, el tráiler de este videojuego fue una de las sorpresas de la jornada. En él se puede ver un impresionante mundo abierto en el que se podrá conducir vehículos y hacer exploración.

Jurassic World Evolution 2

Con la presentación de un nuevo tráiler, este título desarrollado por Frontier Developments será lanzado oficialmente el 9 de noviembre de este año. Ya está disponible para reservar en PlayStation Store, Xbox Store y Epic Games Store.

Far Cry 6

El próximo 7 de octubre debutará la nueva entrega de esta popular franquicia que, en esta oportunidad, tiene al actor Giancarlo Esposito como principal villano. El nuevo tráiler presentado en el inicio de la Gamescom 2021 muestra el modo historia del videojuego.

Horizon Forbidden West

La novedad para este esperado videojuego no es buena ni la que esperaban los fanáticos: sufrió un retraso y habrá que esperar hasta el 18 de febrero del 2022 para poder disfrutarlo. En esa fecha llegará a PS4 y PS5.

Fall Guys

Entre el 3 y el 12 de septiembre el divertido y frenético videojuego tendrá una colaboración especial con El Libro de la Selva. De esta forma, en esos días habrá cuatro nuevos disfraces y un evento por tiempo limitado con recompensas por doquier.

Age of Empires IV

La clásica saga de videojuegos tendrá una nueva entrega que llegará a Xbox Game Pass para PC el próximo 28 de octubre. Durante el evento también se mostró un nuevo y breve gameplay que evidencia el crecimiento de una de las franquicias más conocidas de la industria.

Marvel Future Revolution

Este divertido juego para celulares ya está disponible para descargar de forma gratuita. En la Gamescom se pudo ver el tráiler de lanzamiento de este MMO de acción con todos los personajes de Marvel.

Genshin Impact

Desde el 1 de septiembre, Aloy se sumará al videojuego y en la Opening Night Live se pudo ver algo del gameplay del nuevo personaje.

Death Stranding: Director's Cut

La inauguración de la Gamescon 2021 cerró con un buen vistazo del gameplay del juego que estará disponible desde el 28 de septiembre del 2021.