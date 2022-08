Far Cry 6 estará gratis durante el fin de semana

Ubisoft ofrece gratis Far Cry 6 durante el fin de semana y un importante descuento después para quienes quieran comprarlo.

Ubisoft regalará el shooter Far Cry 6 para todas las consolasdurante el fin de semana del 4 al 7 de agosto, que incluirá todo el contenido descargable, y también ofrece un 60% de descuento para quienes deseen comprarlo cuando termine el período de prueba. De qué se trata y cómo descargar la entrega más reciente de una de las franquicias más populares.

El estudio francés Ubisoft anunció que del 4 al 7 de agosto ofrecerá sin costo uno de sus títulos más destacados: Far Cry 6. Se trata de la entrega más reciente del popular videojuego de disparos en primera persona y que fue lanzado en octubre del 2021, con opiniones positivas tanto de los usuarios como de los críticos.

Además del juego base, Ubisoft habilitará de forma gratuita todo el contenido descargable que desarrolló después del lanzamiento. Por otra parte, la compañía también confirmó que aquellos jugadores que deseen continuar jugando tras el fin de semana de prueba, tendrán la posibildad de comprar el título con un 60% de descuento. Cabe destacar que la oferta estará disponible en todas las plataformas, incluyendo Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC.

Este impresionante título cuenta la historia de Yara, una isla tropical que está dominada por la dictadura de Antón Castillo (interpretado por el reconocido Giancarlo Esposito). El dictador busca que su país vuelva a "restaurar la gloria" que su nación supo tener, pero lo hace a través de los métodos más violentos, mientras también le enseña a su hijo Diego para que sea su sucesor.

Pero los habitantes de Yara ya no quieren saber nada con la dictadura de Castillo y entre los fervientes opositores está Dani Rojas, el personaje que controla el jugador. Far Cry 6 continúa con la esencia de los videojuegos anteriores de la franquicia, con los jugadores utilizando armas improvisadas, vehículos y contratando ayuda, además del nuevo sistema "Fangs for Hire", todo para poder derrocar al régimen de Castillo.

Dónde descargar la prueba gratis de Far Cry 6

Ubisoft ofrece la descarga gratuita de Far Cry 6 entre el 4 y el 7 de agosto, además de un importante descuento del 60% para quienes quieran obtenerlo más allá de la prueba del fin de semana. La oferta está disponible para todas las plataformas y puede conseguirse en el siguiente link.

Requisitos para instalar Far Cry 6

CD Keys señala cuáles son los requisitos mínimos y recomendables para instalar cada uno de sus juegos. En el caso de Far Cry 6, los requisitos mínimos son:

SO: Windows 10

Procesador: AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz / Intel Core i5-4460 3.2 GHz

Memoria: 8 GB de RAM

Tarjeta gráfica: AMD RX 460 /NVIDIA GeForce GTX 960

Almacenamiento: 60 GB de espacio disponible

En tanto que los recomendados son: