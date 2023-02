Epic Games regala dos juegos imperdibles durante esta semana y serán tuyos para siempre

Epic Games, propietario de Fortnite y Rocket League, regala City of Gangsters y Dishonored: Death of the Outsider entre el 2 y el 9 de febrero.

02 de febrero, 2023 | 21.44

Epic Games regala nuevamente dos videojuegos para quienes tengan usuario en su tienda virtual tal como realiza desde hace ya varios años. Para despedir enero, la compañía responsable de Fortnite obsequia un título de aventura y sigilo, y un juego de estrategia por turnos más que interesantes: se trata de City of Gangsters y Dishonored: Death of the Outsider. Entre el 2 y el 9 de febrero, aquellos usuarios que posean una cuenta en la tienda virtual de Epic Games tendrán la posibilidad de descargar un divertido título independiente que ofrecen los creadores de Fortnite y Rocket League. Cabe recordar que quienes descarguen el videojuego de esta semana lo tendrán disponible en su biblioteca virtual de forma permanente. Juegos gratis de Epic Store entre el 2 y el 9 de febrero City of Gangsters City of Gangsters estará disponible gratis en Epic Store entre el 2 y el 9 de febrero. En este juego de simulación económica ambientado en 1920 en Estados Unidos, en el inicio de la Ley Seca, el usuario comenzará una operación criminal de la nada y la convertirá en una máquina de dinero bien engrasada. Para hacerlo tendrá que construir bares clandestinos y destilerías ilegales, además de gestionar cadenas de producción y distribución de recursos. Dishonored: Death of the Outsider Dishonored: Death of the Outsider estará disponible gratis en Epic Store entre el 2 y el 9 de febrero. El jugador se pondrá en la piel de Billie Lurk, que, tras reunirse con su antiguo mentor, Daud, tendrá que llevar a cabo el asesinato más importante jamás concebido: matar al Forastero, una figura sobrenatural que se considera que ha jugado un papel clave en el desarrollo de algunos de los sucesos más deshonrosos del imperio. Este título incluye todas las características de la serie independiente: brutales sistemas de combate, un diseño de niveles único y una historia envolvente que tiene en cuenta todas las decisiones que tome el jugador. Cómo descargar los juegos gratis del Epic Store Para descargar los juegos gratis que cada jueves pone a disposición Epic Games primero se debe tener una cuenta en la famosa tienda que compite con Steam y descargar el cliente en nuestra PC. Si aún no tenés una, podés crearla desde la web oficial de Epic. Una vez en la página, hacés click sobre el botón de iniciar sesión que se encuentra en la esquina superior derecha y luego en la invitación a registrarse que se encuentra debajo de la pantalla emergente. Allí podés crear una cuenta asociada a otras plataformas como Facebook, Google, Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo y Apple o con un mail. De acuerdo a la opción elegida te pedirá distintos requisitos y datos. Una vez creada la cuenta, resta descargar el cliente también desde la web oficial. Cuando lo hayas descargado, sólo queda instalarlo e iniciar sesión con tu cuenta.