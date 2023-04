Epic Games puso gratis un increíble shooter y un multijugador medieval

Como todos los jueves, ayer Epic Games puso a disposición dos nuevos juegos gratis. Tenés hasta el jueves 20 a las 12 para adquirirlos.

Epic Games es una empresa desarrolladora de videojuegos estadounidense que todas las semanas pone a disposición de sus usuarios juegos gratis. Lo fascinante de esto es que no se trata de un solo tipo de juego, sino que cada semana ofrecen una experiencia distinta. Desde ajedrez y RPG, hasta multijugador y shooters. Para satisfacer a todos los y las gamers.

Los videojuegos de esta semana: Mordhau y Second Extinction

Second Extinction es un shooter multijugador en el que lucharás contra dinosaurios mutantes para recuperar la Tierra. Se puede jugar en equipo o en solitario, pero la colaboración es clave para ganar. La función "esfuerzo bélico" es una característica interesante: el nivel de amenaza de cada región disminuirá si los jugadores triunfan en sus misiones y actividades, pero aumentará si no lo hacen. La comunidad puede ver los frutos de su trabajo o sufrir las consecuencias de su incompetencia cada semana.

MORDHAU es un juego que sumerge al jugador en una experiencia de combate medieval sin igual. Este título multijugador en primera y tercera persona lleva al usuario a campos de batalla llenos de acción donde tendrá que luchar como un mercenario en un mundo ficticio pero realista. Con una capacidad para hasta 64 jugadores, MORDHAU garantiza combates gigantescos en modos como Frontline o Invasion.

De qué trata Mordhau

Para quienes prefieren un juego cooperativo o sin conexión, MORDHAU también ofrece la posibilidad de luchar contra oleadas de enemigos en el modo Horde o poner a prueba las habilidades del jugador contra la IA en el modo sin conexión.

Una de las características más destacadas de MORDHAU es su combate cuerpo a cuerpo y a distancia, el cual permitirá controlar todos los aspectos del personaje y desarrollar un estilo propio de combate. Además, el jugador podrá personalizar su personaje de manera detallada moldeando su cara, creando armas a partir de piezas y recogiendo trozos de armadura para crear al guerrero perfecto.

El juego cuenta con un enorme arsenal de armas y equipamiento que permitirá derrotar a los enemigos a espadazos, con lluvias de flechas o atrincherándote en fortificaciones. También tendrá la oportunidad de experimentar cargas de caballería, luchar en escaleras y manejar máquinas de asedio como catapultas o balistas.

MORDHAU ofrece un combate violento y visceral que hará sentir el impacto de cada golpe y permitirá desmembrar a los enemigos mientras siembra el terror en el campo de batalla (aunque la sangre y las vísceras son opcionales). Además, el juego ofrece combates creíbles y un equilibrio entre realismo y buena experiencia de juego.

Second Extinction es un FPS cooperativo en línea con garra.

En qué consiste Second Extinction

Si sos un amante de los juegos de disparos multijugador, estás de suerte, porque Second Extinction llegó para quedarse. Este nuevo tipo de shooter multijugador te sumerge en una batalla épica contra hordas de dinosaurios mutantes en un mapa inmenso. El objetivo es claro: recuperar la Tierra.

Desde el primer día, los jugadores tendrán acceso a un amplio abanico de contenido: 6 héroes, 12 armas con 5 niveles de mejora cada una y 6 misiones principales, además de misiones secundarias especiales que podrás encontrar en las múltiples regiones de este enorme mapa.

Lo más interesante de Second Extinction es su función "esfuerzo bélico". Cada región del mapa tiene un nivel de amenaza especial, que disminuirá si suficientes jugadores triunfan en sus misiones y actividades. Pero ten cuidado, porque los dinosaurios no descansan y centrarán sus esfuerzos donde tú no lo hagas. La comunidad verá cada semana los frutos de su trabajo o sufrirá las consecuencias de su incompetencia. Dejar que el nivel de amenaza se descontrole te llevará a enfrentarte a un brote especialmente duro.