Epic Games: juegos gratis del 25 de mayo al 1º de junio

Como todos los jueves, Epic Games pone a disposición un nuevo juego gratis. Adquirí el de esta semana hasta las 12 del próximo jueves cuando se libera otro juego sin costo.

Epic Games pone a disposición de todos los usuarios el Fallout New Vegas.

Descubre el mundo de New Vegas en el juego gratis semanal de Epic Games. Esta semana, los jugadores tienen la oportunidad de sumergirse en la Ciudad del Pecado y explorar las vastas extensiones de los páramos desérticos. "Fallout: New Vegas", desarrollado por Bethesda Softworks, te transportará a una versión postapocalíptica de Las Vegas, donde la lucha por el control de este oasis en medio del desierto está en pleno apogeo.

New Vegas es una ciudad donde tenés que estar siempre alerta, ya que en cualquier momento podrías ser traicionado y abandonado a tu suerte. En este lugar de sueños y caos, diferentes facciones se enfrentan por el dominio de la ciudad. Aquí, aquellos con las habilidades y armas adecuadas pueden hacer historia y, al mismo tiempo, ganarse a unos cuantos enemigos en su aventura.

La Ultimate Edition de Fallout: New Vegas ofrece a los jugadores la oportunidad de obtener la experiencia completa del juego. Por primera vez, todo el contenido del juego, incluyendo los aclamados complementos Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues y Lonesome Road, se encuentra disponible en un solo paquete. Además, contarás con un arsenal de armas exclusivas, tipos de munición y recetas de los paquetes de ampliación Courier's Stash y Gun Runners' Arsenal.

Ya sea que seas un veterano explorador del Mojave o que estés jugando por primera vez, encontrarás más amigos y enemigos que nunca, más consecuencias para tus acciones y más oportunidades para alcanzar la gloria o la infamia en el Yermo. Tus decisiones serán cruciales para tu supervivencia, por lo que deberás pensar cuidadosamente cada paso que des.

El mundo de New Vegas se extiende más allá de los límites conocidos. Cada nueva área presenta una serie de misiones ramificadas, personajes memorables y oportunidades únicas para convertirte en el héroe o el villano de los habitantes de la ciudad. Preparate para descubrir nuevos territorios y enfrentar desafíos emocionantes.

Los paquetes de Fallout: New Vegas

Además, los paquetes de ampliación añaden aún más variedad de armas al juego. Ya sea que prefieras el combate cuerpo a cuerpo o a distancia, encontrarás armas como el Two-Step Goodbye, unos puños balísticos exclusivos, o el Sleepytime, un útil subfusil de 10 mm, que te permitirán ejercitar tus habilidades bélicas.

El nivel máximo de tu personaje también aumentará con cada paquete de ampliación. Podrás alcanzar el nivel 50, lo que te brindará aún más opciones y habilidades para enfrentar los desafíos que encontrarás en tu camino.

El juego gratis semanal de Epic Games hasta el 1° de junio.

Entre los complementos incluidos en la Ultimate Edition se encuentran Dead Money, donde te verás atrapado en una trampa mortal en el casino de Sierra Madre y deberás trabajar junto a otros supervivientes para sobrevivir. Honest Hearts te llevará a una expedición en el Parque Nacional Zion, Utah, donde te encontrarás en medio de una guerra tribal y un conflicto misterioso. En Old World Blues, serás reclutado por el Gabinete para salvarlos de sus propios experimentos científicos descontrolados. Por último, en Lonesome Road, Ulysses, el Sexto Mensajero original, te desafiará a un último viaje a los peligrosos cañones de la Divisoria.

No pierdas la oportunidad de sumergirte en el emocionante mundo de New Vegas con la Ultimate Edition de Fallout: New Vegas, disponible de forma gratuita en la tienda de Epic Games. Explora, lucha y toma decisiones cruciales en un paisaje desolado lleno de peligros y oportunidades.