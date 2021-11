Arcane: cómo conseguir las skins gratis en League of Legends

Te contamos cómo conseguir las skins gratis que League of Legends regalará por el estreno de Arcane en Netflix el próximo sábado 6 de noviembre.

Jinx Arcane llega a League of Legends

Riot Games y Netflix estrenarán este sábado 6 de noviembre los primeros tres capítulos de Arcane, la serie animada de League of Legends. Pero como no podía ser de otra manera, para festejar el esperado lanzamiento, la compañía desarrolladora está realizando diferentes promociones y colaboraciones, además de los regalos que hará para los jugadores de su popular MOBA. Te contamos cómo conseguir las skins que Riot repartirá entre los usuarios de League of Legends relacionadas al universo de Arcane.

League of Legends es uno de los videojuegos más importantes de la industria del gaming gracias a las constantes actualizaciones y novedades que ofrece tanto para sus usuarios como para quienes no lo juegan. En ese sentido, este sábado 6 de noviembre, Netflix estrenará Arcane, una serie animada basada en el universo de League of Legends. Para festejar este evento histórico, Riot Games anunció que regalará skins exclusivas de Arcane a los jugadores de LoL que completen una serie de sencillas misiones que a continuación te detallamos.

Cómo conseguir las skins gratis de Arcane

Arcane Jayce : para obtener esta skin habrá que ganar una partida o jugar tres encuentros. El regalo será Jayce, para quienes no lo tengan, y la skin. Esta misión puede completarse entre el 8 de noviembre y el 9 de diciembre.

: para obtener esta skin habrá que ganar una partida o jugar tres encuentros. El regalo será Jayce, para quienes no lo tengan, y la skin. Esta misión puede completarse entre el 8 de noviembre y el 9 de diciembre. Arcane Vi : quienes deseen esta skin deberán ganar un encuentro o jugar tres encuentros. Al hacerlo, los usuarios recibirán a Vi como campeona permanente y su skin especial por la serie de Netflix. La misión estará disponible entre el 15 de noviembre y el 9 de diciembre.

: quienes deseen esta skin deberán ganar un encuentro o jugar tres encuentros. Al hacerlo, los usuarios recibirán a Vi como campeona permanente y su skin especial por la serie de Netflix. La misión estará disponible entre el 15 de noviembre y el 9 de diciembre. Arcane Caitlyn : habrá que ganar una partida o jugar tres partidas. Los usuarios conseguirán a Caitlyn como campeona permanente y el aspecto de esta campeona de Arcane. La misión comenzará el 22 de noviembre y finalizará el 9 de diciembre.

: habrá que ganar una partida o jugar tres partidas. Los usuarios conseguirán a Caitlyn como campeona permanente y el aspecto de esta campeona de Arcane. La misión comenzará el 22 de noviembre y finalizará el 9 de diciembre. Arcane Jinx: para acceder a esta skin habrá que ganar una partida o disputar tres encuentros. Los jugadores conseguirán a Jinx permanente y la skin de la serie. Arrancará el 24 de noviembre y terminará el 9 de diciembre.

Cómo y donde ver Arcane

La novedosa serie animada de League of Legends llegará el próximo sábado 6 de noviembre a Netflix, donde los suscriptores tendrán la posibilidad de verla, sin abonar un importe extra, claro. Pero además, Riot Games Latinoamérica reveló que estrenará el primer capítulo en su canal oficial de Twitch, para que todo el que quiera pueda verlo, sin necesidad de contar con suscripción a Netflix. Este evento especial será el mismo sábado 6 de noviembre y comenzará a las 23 de Argentina.