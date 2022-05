Noel Gallagher recibe varios puntos tras sufrir un cabezazo en celebración del Manchester City

Mientras la mayoría de los hinchas del Manchester City celebraban el domingo un nuevo título de la Premier League, uno de sus seguidores más famosos, Noel Gallagher, recibía puntos de sutura en la cara tras recibir un cabezazo accidental del padre de Rubén Dias.

Gallagher dijo que estaba "cubierto de sangre" momentos después de que el equipo de Pep Guardiola remontara un 2-0 contra el Aston Villa para ganar 3-2 en el Etihad Stadium en un dramático partido de cierre de la temporada.

"En el estadio, donde nos sentamos, la familia de Rubén Dias está en el palco, un par de palcos más arriba", dijo Gallagher a TalkSport.

"Así que estoy saltando como un idiota, pasando a mi hijo de 11 años como si fuera el trofeo de la Premier League, todo el mundo lo está levantando. Y me doy la vuelta y el padre de Rubén Dias corre directamente hacia mí y me da un cabezazo. Estoy en el suelo cubierto de sangre".

"No veo los dos últimos minutos. Me tiene que bajar la ambulancia de St John y me tienen que coser. Tengo puntos en el labio superior, tengo dos ojos morados", relató.

El padre del defensa del City, Dias, no tenía ni una marca.

"Es un hombre muy grande, casi me arranca los dientes", dijo Gallagher.

"Cuando iba por el pasillo, Pep se acercó llorando y nos abrazamos y me dijo '¿qué te pasa en la cara?".

"Parece que me han destrozado la cabeza. Es increíble. Muchos aficionados del City me preguntan: '¿Estás bien? ¿Qué ha pasado?' y yo les digo: 'nunca lo adivinaras'".

(Reporte por Rohith Nair en Bengaluru; Editado en español por Vicente Valdivia)