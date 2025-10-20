Policía francesa podría detener a ladrones del Louvre, pero es improbable que recupere su botín

Denuncia de un robo en el museo del Louvre, en París

20 oct (Reuters) -Bandas de delincuentes de toda Europa roban cada vez más joyas valiosas y oro de museos necesitados de dinero como el Louvre, pero aunque las fuerzas del orden a menudo atrapan a los ladrones, tienen dificultades para recuperar los bienes de valor incalculable, dijeron la policía y expertos en arte.

Sólo un pequeño grupo de delincuentes sería capaz de llevar a cabo un robo tan audaz como el del domingo en París, y es posible que la policía ya los conozca, dijeron los especialistas. Pero los objetos podrían desarmarse rápidamente y venderse.

"Si robo un Van Gogh, es un Van Gogh. No puedo disponer de él por otra vía que no sea un mercado ilícito de arte", dijo Marc Balcells, experto en delitos contra el patrimonio cultural afincado en Barcelona. "Pero cuando robo (...) joyas, puedo moverlas por un mercado ilícito como piedras preciosas."

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El descarado robo de las joyas de la corona del Louvre, el museo más visitado del mundo, ha sido tachado por algunos de humillación nacional y ha provocado controles de seguridad en multitud de lugares culturales de Francia.

"Si atacan el Louvre, el museo más importante del mundo, y se llevan las joyas de la corona francesa, es que algo falla en la seguridad", declaró el investigador de arte Arthur Brand.

"Es una de las mayores persecuciones de la historia de Francia".

Los responsables del Louvre, que alberga obras de arte como la Gioconda, ya habían dado la voz de alarma por la falta de inversión.

Y al menos cuatro museos franceses han sufrido robos en los dos últimos meses, entre ellos el oro sustraído del Museo de Historia Natural de París, informan los medios de comunicación.

Christopher Marinello, fundador de Art Recovery International, dedicada al rastreo de obras de arte robadas, dijo que este tipo de robos están aumentando en toda Europa y en otros lugares. Citó casos en Holanda, Francia y Egipto.

"Si tiene joyas u oro en sus colecciones, debe preocuparse", dijo Marinello.

¿QUÉ SE HA HECHO?

La fiscalía de París ha confiado la investigación a una unidad especializada de la policía parisina conocida como BRB, acostumbrada a ocuparse de robos de alto perfil.

El expolicía Pascal Szkudlara, que sirvió en la unidad, dijo que la BRB manejó la investigación de Kim Kardashian en 2016, cuando los ladrones de París robaron su anillo de compromiso de 4 millones de dólares, así como una reciente oleada de secuestros de ricos jefes de cripto.

La BRB cuenta con un centenar de agentes, de los cuales más de una decena están especializados en robos en museos. Los investigadores examinarán grabaciones de vídeo, registros telefónicos y pruebas forenses, y también se activarán informadores.

"Pueden tener equipos trabajando en ello 24 horas al día, siete días a la semana, y durante mucho tiempo", dijo Szkudlara, que expresó su confianza "al 100%" en que se atraparía a los ladrones.

La policía estudiará detenidamente las grabaciones de seguridad de hace semanas para identificar a las personas sospechosas que frecuentan el local, explicó Brand.

Corinne Chartrelle, policía que trabajó anteriormente en la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales de la Policía francesa, dijo que era factible que las joyas acabaran en un centro mundial de diamantes como Amberes, donde "probablemente haya gente a la que no le preocupe demasiado el origen de los artículos".

Los diamantes también podrían cortarse en piedras más pequeñas y fundir el oro, con lo que los compradores desconocerían su procedencia.

Si los ladrones sienten que la red se cierra, podrían deshacerse del botín o destruirlo por completo.

La policía se encuentra claramente en una carrera contrarreloj.

"Una vez que se han cortado en joyas más pequeñas, el acto está hecho. Se acabó. Nunca volveremos a ver esas piezas intactas", afirma Marinello. "La recuperación de obras de arte robadas se da en un porcentaje muy pequeño. Cuando se trata de joyas, el porcentaje es aún menor".

(Reportaje de Gabriel Stargardter, Juliette Jabkhiro, Elissa Darwish; Reportaje adicional de Anne Kauranen, Vitalii Yalahuzian, Ilze Filks; Edición de Andrew Cawthorne. Editado en español por Juana Casas)