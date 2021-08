Florencia Peña volvió a conducir su programa en Telefe y se quebró en vivo: “Fue un acto absoluto de misoginia”

La conductora volvió a Flor de Equipo y no pudo evitar emocionarse con un mensaje de su hijo.

Florencia Peña volvió a su programa este viernes por Telefe luego de dos días ausente por un cuadro de estrés por las agresiones que recibió por Fernando Iglesias y todo el troll center de Juntos por el Cambio desde que se supo que se había reunido con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos junto a otros referentes del espectáculo por la situación de los actores.

“Lo primero que quiero es agradecer. Estoy hecha una idiota, voy a llorar, ya me conocen”, dijo Florencia Peña y agradeció el apoyo de sus compañeros de Flor de equipo y de las autoridades del canal el día que “colapsó”, según definió. “Soy fuerte y divertida, pero también me pasan cosas y me atraviesan. Está bueno que a uno le atraviese la vida”, consideró.

También explicó: “Entiendo perfectamente que esta pandemia nos trajo mucho dolor. Entiendo perfectamente que pueda haber enojos porque por ahí, en momentos donde algunos de nosotros intentábamos revertir las situaciones, por ejemplo, yo de la industria, como tantos fueron a tratar de hacerlo a Olivos, mucha gente estaba perdiendo a sus seres queridos y no podía despedirlos. Yo también perdí a mi papá en pandemia y tampoco lo pude despedir. Estábamos todos intentando, en ese momento, hacer algo que nos ayudara a todos a salir adelante. Esa fue mi única intención”.

Por su parte, enfatizó que llegó a dicha reunión con un permiso de circulación y que el encuentro fue con los protocolos pertinentes. “Fui una sola vez, la única intención con la que fui a esa reunión fue para poder encontrar una solución a lo que estaba sucediendo con nuestra industria”.

“No fui solamente yo -agregó- Muchos compañeros, sobre todo hombres, fueron en ese momento. Gente muy importante: Luis Brandoni, que el otro día salió a contarlo, Carlos Rottemberg, al que le mando un abrazo enorme, Adrián Suar, Marcelo Tinelli. En su momento también estuvo Marcelo Gallardo (DT de River) pidiendo por los jugadores. Y muchos referentes de gremios de muchos trabajadores de la Argentina porque era un momento de la pandemia muy complicado”.

“Pero la que carga con la denuncia penal soy yo. No molestó ningún hombre que fue a la Quinta, ningún compañero que fue a pedir lo mismo que yo. Molesté yo”, enfatizó Florencia Peña y aseguró que los comentarios que recibió en los últimos días “fueron un acto absoluto de misoginia”: “Que tiene que ver con decir: ‘mirá, sos mujer, no te la vamos a dejar pasar’. Se aseveraron cosas sobre mi persona que no tiene nada que ver con la realidad”.

Y añadió: "Yo recibí la invitación del Presidente y fui. Quizás ese hubiere sido un debate interesante, pero no fue ese: tuvo que ver con mi condición de mujer. Lo que pasó ojalá sirva para entender que esa violencia no la queremos más. Que estos actos se tienen que terminar, que las mujeres tenemos derechos, que somos personas interesantes, que puedo tener una reunión por otros motivos de los que se hablaron”.

El mensaje de su hijo

El emotivo mensaje del hijo de Florencia Peña.

La actriz también rompió en llanto al recordar el abrazo que le dio su hijo mayor, Tomás, cuando regresó a su casa luego de haber colapsado minutos antes de salir al aire el miércoles pasado. Y compartió con los televidentes el mensaje que el joven le había enviado en medio de la polémica.

“Ma, te escribo para que sepas que te amo con todo mi corazón. La gente es muy mala y envidiosa y sé que en el fondo siempre afecta lo que dicen, pero sabé que sos una persona y una madre hermosa. Vamos a estar siempre que lo necesites y sabemos lo fuerte y grande que sos. Siento un orgullo inmenso por la persona que sos y por todo lo que lograste. Sabes que contás conmigo siempre. Te amo más que a nadie”, le escribió Toto a la actriz.

“Ya está. Es por ahí. La vida continua. Acá estamos. Lo demás seguirá por vidas judiciales. Estoy mejor, voy a ir saliendo. Pasé por muchas, esta es una más”, dijo Florencia Peña antes de dar comienzo a su programa.