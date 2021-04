El contexto en la Argentina es sumamente complejo y preocupante. El constante aumento de casos en la segunda ola de coronavirus y la saturación de los hospitales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) han obligado a las autoridades del Gobierno Nacional a tomar medidas restrictivas más fuertes para evitar la circulación de la enfermedad. Debido a este escenario, a la madre de Florencia Peña le suspendieron una importante operación que tenía programada. Sin embargo, en las últimas horas, la actriz anunció una muy buena noticia.

Norma Finoli, madre de la conductora de Telefe, debía operarse el lunes 26 de abril en la clínica San Lucas de San Isidro por un cáncer de mama. "Mi madre debía operarse este lunes de algo bastante severo. Le acaban de bajar su cirugía, aún cuando su oncólogo la considera urgente. Así estamos. Ella entiende. Lloramos juntas. Me angustia no poder ayudarla. Pero la situación es grave. El esfuerzo sólo puede ser colectivo", manifestaba la presentadora, con bronca e indignación.

De todas formas, en horas de la noche del martes 27 el escenario cambió por completo. Flor Peña tomó su cuenta de Twitter e hizo un anuncio en el que expresó: "Finalmente, el Sanatorio San Lucas comprendió la urgencia y van a operar a mi madre esta semana".

Incluso, la actriz dejó en claro que junto a su familia ya estaban realizando los trámites correspondientes para oponerse a la decisión de la clínica: "Ya estábamos preparando el amparo". Demostrando alegría y agradecida por la comprensión del personal de salud, indicó: "Agradezco mucho el amor y la ayuda de muchos médicos que se acercaron a dar una mano de corazón. Gracias infinitas, Doctor Capulla".

Flor Peña en contra de las clases presenciales en la segunda ola

Recientemente, cuando el Gobierno porteño inició su cruzada por la apertura de las escuelas en el momento menos indicado, la actriz compartió su postura como madre de hijos en edad escolar y no dudó en compartirlo ante ante aquellos seguidores que habrán rabiado como están acostumbrados. "Mis hijos hace unos días que no van a la escuela. Y no van a ir a la escuela, x que entiendo que estamos en un momento crítico y que la salud esta por encima de 10 días x zoom. Un pequeño aporte para que a nadie le falte NUNCA una cama o un respirador", definió.