Como Moni Argento, Florencia Peña se burló de Maru Botana e imitó su video con el hielo

Desopilante imitación de la actriz, haciendo una parodia del video viral de la cocinera con un hielo. Florencia Peña se vistió de Moni Argento y se burló de Maru Botana: "Para vos, Pepe".

La actriz Florencia Peña reapareció en las redes sociales burlándose de Maru Botana y el video de la cocinera que se hizo viral tras lucir con un hielo frente a cámara. La parodia de quien le dio vida al personaje de Moni Argento se hizo viral rápidamente en las redes sociales, en lo que fue una nueva aparición de la esposa de "Pepe" Argento tras frustrarse el regreso de Casados con Hijos al teatro.

"Pepe, una amiga me inspiró para mandarte este video ahora que estamos por cumplir nuestro aniversario. Para vos, Pepe", lanzó Florencia Peña, personificada en Moni Argento y dedicándole este video a su esposo Pepe. Acto seguido, comenzó a imitar a Maru Botana con la canción Cumbia Cabeza de Flor de Piedra, icónica en Casados con Hijos gracias a una de las tantas escenas desopilantes de la actriz bailando junto al personaje de María Elena.

En cuanto a Maru Botana, la cocinera le explicó a Teleshow cuáles fueron los motivos por los que su video fue removido de las redes sociales: "No lo borré yo, lo borró uno de los chicos que trabaja conmigo que se asustó cuando se viralizó. Me causó mucha gracia y me divirtió mucho. En realidad, me enteré tarde, así que me divertí más hoy porque estoy en medio de la montaña, no tenía ni idea. Me morí de risa con las ratoneadas de los hombres".

Flor Peña contradijo a Érica Rivas tras la polémica con Francella

Las declaraciones fulminantes de Érica Rivas contra la producción del espectáculo teatral de Casados con Hijos, donde reveló que la bajaron del proyeco por WhatsApp y que Guillermo Francella la tildó de "feminazi", fueron contradecidas por Florencia Peña, actriz protagonista del show y excompañera de elenco de Rivas. "Cuando dice que nadie la bancó o que se sintió sola, yo me siento involucrada. Por eso salgo hablar, yo soy una mujer sorora y es muy raro que yo me pelee con una mujer", sentenció la conductora de Flor de Equipo (Telefe).

"Nosotros como grupo siempre quisimos que Érica estuviera y ella de entrada planteó su preocupación por el texto y esto me consta porque yo me junté con ella, también con Luisana y con Guillermo se juntó varias veces. Desde el comienzo fuimos muy perceptivos de su necesidad, de que ella tenía ganas de que esto no hiriera susceptibilidades porque habían cambiado los tiempos y siempre estuvimos de acuerdo", expresó Florencia Peña en diálogo con PrimiciasYa.

Y agregó: "Obviamente que el espíritu de Casados con Hijos es el espíritu de Casados con Hijos, eso no iba a cambiar. Es como modificar a Los Simpsons y al personaje de Homero. El personaje de Guille es una burla al macho argentino y Moni representa el machismo que puede contar una mujer, y María Elena es un personaje feminista. Siempre su personaje se peleaba con el de Pepe por sus ideas trogloditas. Y si bien es verdad que hay cosas de las que no nos podemos reír tanto, como cuestiones físicas de las mujeres, porque los tiempos cambiaron, siempre intentamos tener una posición más en el medio. Pero la verdad es que no se llegó a ningún acuerdo. Eso fue lo que pasó. Ella tenía una postura más tajante, y no está mal. Yo la respeto muchísimo a ella, la quiero y me encanta laburar con ella".