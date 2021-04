Florencia Peña tiene coronavirus y le respondió a los gorilas que la atacaron por contagiarse.

La actriz y conductora Florencia Peña está en el centro de la escena cada vez que se pronuncia por algo. Esta vez, estalló por los comentarios de odio que recibió de sus seguidores tras anunciar que se contagió de coronavirus pero, lejos de polemizar, lanzó un irónico mensaje para que lo tome quien se sienta identificado.

El domingo a la noche, la conductora anunció a través de su cuenta de Twitter que tanto sus hijos como ella dieron positivo en la prueba diagnóstica de COVID-19. "Quiero contarles que tanto mis hijos como yo somos positivos de COVID. Vuelvo a reafirmar lo q digo desde el primer día, esta guerra invisible nos toca atravesarla con absoluta conciencia de q el esfuerzo debe ser colectivo, y q los niños no están exentos", compartió.

Si bien cientos de sus seguidores en Twitter le desearon una pronta recuperación para ella y su familia, otros, los mismos de siempre que niegan el peligro del coronavirus o directamente se oponen a cualquier cosa que comparta la actriz firme en su posicionamiento político, prefirieron criticarla e incluso culparla por haber contagiado a sus hijos. Ya cansada, Flor intentó explicar cómo contrajo el virus y cómo lo están transitando con su familia haciendo el aislamiento correspondiente en su domicilio.

"Según lo que leo, mis hijos solo tienen contacto conmigo por eso se contagiaron. No tienen amigos, un padre, no salen, no respiran. Y yo soy CULPABLE por ir a trabajar y por NO mandar a mis hijos a la escuela porque soy analfabeta K. Y me contagie porque soy peroncha con sobre ¿Entendí bien?", disparó con ironía.

Luego, la conductora de Flor de Equipo insistió con su convencimiento en torno a no mandar a sus hijos a la escuela teniendo en cuenta las últimas medidas tomadas por el Gobierno Nacional a fin de aplanar la curva de contagios de Coronavirus en el momento más crítico de la pandemia en nuestro país y, particularmente, en el sistema de salud.

Flor Peña en contra de las clases presenciales en la segunda ola

Recientemente, cuando el Gobierno porteño inició su cruzada por la apertura de las escuelas en el momento menos indicado, la actriz compartió su postura como madre de hijos en edad escolar y no dudó en compartirlo ante ante aquellos seguidores que habrán rabiado como están acostumbrados. "Mis hijos hace unos días que no van a la escuela. Y no van a ir a la escuela, x que entiendo que estamos en un momento crítico y que la salud esta por encima de 10 días x zoom. Un pequeño aporte para que a nadie le falte NUNCA una cama o un respirador", definió.