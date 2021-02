El acróbata y productor teatral, Flavio Mendoza, volvió a su casa después de haber sido internado por Coronavirus en Los Arcos y reapareció en las pantallas a través de una entrevista con Los Ángeles de la Mañana.

En reemplazo de Jorge De Brito, la periodista Mariana Brey condujo LAM y aprovechó para pedirle Mendoza que opine sobre la fiesta de cumpleaños que realizó Morena Rial. "En todo este año hubo muchas fiestas en montones de lugares. El ser humano se está convirtiendo en más mierda", denunció el artista sobre la fiesta clandestina de en Córdoba.

La actriz festejó este fin de semana sus 22 años con una fiesta multitudinaria y sin protocolos a la vista. El evento convocó a más de veinte personas en un lugar cerrado del country La Arbolada y fue hasta las cinco de la mañana con banda incluida.

De todos modos, Flavio Mendoza le bajó el tono a su declaración cuando aclaró: “Yo a Morena la adoro, me parece una chica divina, no creo que haya hecho nada con mala intención". "Pero todo el otro trasfondo me molesta”, opinó ya que la nueva batalla de Mendoza después del Coronavirus es la temporada teatral de verano de la que forma parte tanto en Villa Carlos Paz como en el centro porteño y apuntó contra el productor del espectáculo La Mentirita, Pablo Sittoni,

"El productor que habla de mí que estoy saliendo de una situación de salud", criticó.

Su experiencia con el Coronavirus

Después de mostrarse reacio a los alcances del virus COVID-19, el coreógrafo y productor teatral, Flavio Mendoza, dio positivo en coronavirus y fue internado en el sanatorio Los Arcos por su delicado estado de salud. Al respecto, en diálogo con LAM compartió: "No sabés qué te va a pasar y nadie sabe mucho. Yo sentí en un momento que estaba jodido".

"Sentía que no podía con mi organismo", agregó al tiempo que reflexionó sobre la importancia de no desestimar un virus que tiene al mundo en vilo hace un año.

"Los que trabajamos con el cuerpo sabemos hasta dónde podemos llegar pero no me la pude bancar", cerró.

La situación de Carmen Barbieri

Cuando la capocómica se tuvo que bajar de la temporada teatral, el productor de Un estreno o un velorio desestimó el cuadro que atravesaba Carmen Barbieri quien se había contagiado coronavirus en los albores de la temporada en el Teatro Broadway.

El productor del espectáculo aprovechó el aire con Mariana Brey y se sinceró: "Ni siquiera sé qué significa 'hipocondríaco'. Yo no sabía en dónde estaba parado y menos que ella estaba internada".

"Todos los días rezo para que Carmen salga", expresó e informó que "casi todos los días" mantiene comunicación con Federico Bal, el hijo de Carmen Barbieri. "Conozco los partes, está mucho mejor aunque esté con esa bacteria que la va a superar. Ella es una mujer fuerte", destacó

"Lo que más quiero es que estemos todos afuera, ya falta poquito. ¿Qué más quiero yo que Carmen esté bien?", concluyó.