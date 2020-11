El abogado Fernando Burlando descolocó al conductor de América, Alejandro Fantino, cuando en tono de humor lo acusó de hacer gorilismo en la televisión argentina. El periodista se preguntó si no habría que impedir que se hagan ciertos comentarios como "evitar ir al médico".

Todo comenzó cuando debatían acerca de los videos publicados por la influencer Ivana Nadal, quien había publicado que se curó de un orzuelo luego de abrazarse y decirse cosas lindas.

"A mí el psicólogo Rolón me dijo una vez que es muy peligroso el vos podes. Es muy peligroso el chamanismo televisivo de muchos chantas que le dicen a la gente ´dale, levantate que vos podes´. Muchas veces no se puede, caes en la depresión y muchos terminan en suicidio", afirmó Fantino.

El conductor de televisión luego consultó a Burlando y Mauricio D´Alesandro si "habría que poner cartas documento a los famosos que salimos en una red social para decir que nos cuidamos de tal manera".

El abogado D´Alessandro afirmó que censurar esos comentarios es una decisión que se contrapone con la libertad de expresión y entonces Fantino dijo que iba a publicar en las redes "tomate un litro de Diesel mobil extra o tiner". En ese momento, el letrado lo acusó de querer imponer una mordaza ilegal prohibida por la Constitución mientras que Burlando señaló que quiere "hacer gorilismo"

¿Fantino se retira de la televisión?

El conductor anticipó que ya piensa en su retiro de la televisión y reveló que se encuentra estudiando una carrera universitaria para ejercerla en ese momento.

El periodista habló del tema en su programa de América TV, Fantino a la Tarde, y reveló más detalles. "Voy a contar esto porque con ustedes me relajo y me abro. Estoy estudiando una carrera universitaria previendo mi retiro, licenciatura en filosofía", apuntó. Al tiempo que contó su rutina con los estudios: "Esta mañana me levanté y estudié ocho horas. Y cada vez que me canso o me venzo digo: preparate porque este es tu retiro".

Sobre qué hará una vez que termine la carrera, Fantino señaló que lo hace para "dar clases, para leer, escribir, para dejar mi obra". No obstante, dejó en claro que aún falta algún tiempo para su retiro. "Es mi retiro, sé que este trabajo que tengo con 49 estoy feliz haciéndolo, pero cuando tenga 60, 65 años mi lugar va a ser el pensamiento desde la filosofía", resaltó.