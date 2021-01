¿Qué sucede después de la muerte? ¿Existe un mundo en el que las personas cuando mueren son recibidas por sus familiares que ya no están? Probablemente, ningún ser humano se haya dejado de hacer esas preguntas en el transcurso de la vida. Las "Experiencias cercanas a la muerte", tal como la llaman los especialistas, son el eje de una nueva serie de Netflix que explora historias de personas que tuvieron, justamente, experiencias con la muerte, estuvieron clínicamente muertos y regresaron a la vida, reencarnaciones o fenómenos paranormales.

"Mucha gente relató haber tenido estas experiencias maravillosas en las que dejaron su cuerpo y viajaron a otro plano. Los pacientes dicen que se dan cuenta de estar en un lugar que se describe como un túnel, un pasillo, un portal. Entran allí y al salir se encuentran con una luz muy brillante, cálida, amorosa y benigna", describe Raymond Moody, el autor del libro "La vida después de la vida" editado en 1975, obra que sentó las bases de la exploración científica sobre las experiencias cercanas a la muerte.

"Sobrevivir a la muerte" es uno de los estrenos de este 2021 en la plataforma Netflix y consta de una primera temporada de 6 episodios en los que las personas cuentan sus experiencias en viajes a mundos paralelos luego de haber estado clínicamente muertos, conexiones con familiares fallecidos, historias de reencarnaciones y premoniciones relacionadas con la muerte.

"Nuestra ciencia es materialista y solamente se enfoca en el cerebro. Así que cuando el cerebro deja de funcionar el ser humano deja de estar consciente. Pero durante una experiencia cercana a la muerte se alcanzan complejas expansiones de la conciencia aún cuando el cerebro dejó de funcionar. Así que el cerebro no puede ser todo", dice Peter Fenwick, un prestigioso neuropsiquiatra de la Universidad de Cambridge, quien se declaró escéptico sobre las experiencias paranormales hasta que uno de sus pacientes volvió de la muerte frente a él.

La muerte en primera persona

El testimonio de José Hernández es estremecedor. "Estaba trabajando cambiando unos cables, caí y me quebré todas las costillas. En el hospital me dieron una medicación para el dolor que tenía un componente anti inflamatorio al que resulté alérgico. Mis pulmones fallaron, dejé de respirar y mi corazón se detuvo", cuenta en el primer episodio. "Entré en un túnel y solamente vi colores a mi alrededor. Oí millones de voces y vi un océano hacia abajo. Allí había un hombre con el agua hasta las rodillas y cuando se dio vuelta tuve la mayor sorpresa de mi muerte: el hombre era mi padre", dice entre lágrimas.

Su encuentro con su padre ya fallecido fue demoledor para José. "Mi padre y yo tuvimos una relación muy difícil en la vida. Nunca nos habíamos abrazado y me amargué mucho con su muerte. Y cuando me volví a encontrar con él en mi muerte fue la oportunidad para hacer las paces con mi papá", relata. Pero no era el momento de José y su padre se lo dijo. "Ahora tenés que volver y yo te voy a ir a buscar cuando sea el momento".

"Sobrevivir a la muerte" recoge testimonios de decenas de personas que, alrededor del mundo, tuvieron experiencias paranormales, fueron declarados clínicamente fallecidos y volvieron a la vida para contar cómo es estar en el otro lado.