El escalofriante relato de una familia que abandonó su casa embrujada

El miedo azotó a una familia oriunda de Bahía Blanca que tuvo que abandonar su hogar por presencia paranormal, y catalogaron este hecho como un "infierno".

Un hecho terrorífico ocurrió en la localidad bonaerense de Bahía Blanca. Una familia vivió una experiencia paranormal en su casa y tras varias semanas, tomó la drástica decisión de abandonarla.

La historia de la familia bahiense recorre las redes sociales, ya que se vio obligada a dejar su hogar y aseguran que está embrujada. Distintas situaciones escalofriantes sucedieron en la vivienda ahora abandonada, motivo por el cual tuvieron que llamar a videntes y parapsicólogos.

Mario y Carina, padre y madre respectivamente de dos niñas, se expresaron al respecto y detallaron el desesperante suceso. "No sabría decir por qué pasaba, pero recuerdo cómo empezó todo", comenzó el relato de Mario.

"Una noche escuchábamos ruidos, como si alguien corriese en el techo, y lógicamente pensamos que había algún ladrón. Prendí la luz del patio y salí, pero no había nadie", añadió. El hombre explicó que por los espeluznantes momentos, dormían todos juntos en un mismo cuarto y con biblias apoyadas en el pecho.

La familia brindó declaraciones sobre el escalofriante momento vivido durante semanas

La actividad paranormal sucedía en horas de la noche, donde se escuchaban pasos sobre el techo de la vivienda. "Cuando se iba el sol, empezaba el infierno y apenas podíamos dormir", lamentaron.

De acuerdo a los testimonios brindados, el espíritu se manifestaba en el pasillo, comedor y habitaciones de la casas hasta que amanecía. "Una noche se escuchaban los ruidos de alguien saltando al lado de la cama y salimos corriendo de la habitación, aterradas", contó una amiga de la familia y testigo de los hechos.

"Después de varios días subí al techo y, a pesar de estar arriba y no ver a nadie, se seguía escuchando cómo corrían sobre las chapas. Esa vez tuve terror y de hecho me tiré sin pensarlo", describió Mario. Esa misma noche, se fueron sin ninguna posibilidad de un regreso: "Decidimos abandonar la casa a las dos de la madrugada y no volvimos nunca más".

