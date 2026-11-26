La crema Nivea de la tradicional lata azul es uno de esos productos que atraviesan generaciones y siguen encontrando un lugar en las rutinas de cuidado de la piel. Su fórmula, conocida por su capacidad para hidratar y proteger las zonas más secas, también puede combinarse con otros ingredientes para potenciar su efecto emoliente. Uno de ellos es el aceite de argán, un ingrediente natural rico en ácidos grasos y vitamina E.

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En diálogo con Woman, Marián Montero, farmacéutica y CEO de Farmacia V30 (Velázquez 30, Madrid), explicó las propiedades de esta combinación y por qué puede resultar especialmente útil para devolverle hidratación a la piel.

Foto: Gemini (IA).

"Puede ser una buena opción para aportar un extra de nutrición a la piel, especialmente cuando está seca, tirante o áspera. Nivea ayuda a retener la hidratación, mientras que el aceite de argán aporta ácidos grasos que contribuyen a mantener la piel suave y flexible. Es una combinación interesante, sobre todo en invierno, cuando la piel suele estar más deshidratada", señaló la especialista.

Qué beneficios tiene mezclar Nivea con aceite de argán

La crema Nivea de lata azul se caracteriza por su textura rica y su capacidad para formar una película protectora sobre la piel, lo que contribuye a reducir la pérdida de agua. A su vez, el aceite de argán contiene ácidos grasos como el oleico y el linoleico, además de tocoferoles, entre ellos la vitamina E, que le aportan propiedades emolientes y antioxidantes.

De acuerdo con Montero, esta mezcla puede ayudar a mejorar la sequedad, suavizar las zonas ásperas, aportar elasticidad y dejar la piel más confortable y luminosa. También contribuye a mantener la piel flexible y a mejorar su aspecto cuando está deshidratada.

Sin embargo, la farmacéutica aclaró que no se trata de un producto con propiedades antiedad específicas. "Además, como el aceite de argán también contiene vitamina E y antioxidantes, contribuyen a proteger la piel frente al estrés oxidativo. Eso sí, no es un tratamiento antiedad como tal ni va a eliminar las arrugas", puntualizó.

Foto: revista Clara.

Cómo preparar la mezcla de Nivea y aceite de argán

Para incorporar ambos ingredientes en la rutina de cuidado corporal, la experta propone preparar una pequeña cantidad en un recipiente limpio, en lugar de modificar directamente el envase original de la crema.

La preparación consiste en mezclar aproximadamente tres cucharadas de Nivea de lata azul con aceite de argán puro. Montero recomienda comenzar con una proporción menor de aceite, como una cucharadita, y ajustar la cantidad según la textura que se busque y las necesidades de la piel. Lo ideal es aplicar la mezcla sobre la piel limpia, preferiblemente por la noche, con una capa fina que permita distribuirla sin exceso.

En qué zonas del cuerpo se puede aplicar

La combinación está pensada principalmente para las áreas que suelen presentar mayor sequedad o aspereza, como las manos, los codos, las rodillas, los talones y las piernas. En estas zonas, la textura más untuosa de la crema puede ayudar a mantener la hidratación y mejorar la sensación de confort.

En cuanto al rostro, la farmacéutica aconseja tener más precaución, especialmente si se trata de pieles grasas, acneicas o con tendencia a la obstrucción de poros, ya que la mezcla puede resultar demasiado oclusiva. Por eso, la cantidad y la zona de aplicación son aspectos importantes a tener en cuenta. Una capa bien finita puede ser suficiente para conseguir un efecto nutritivo sin necesidad de utilizar demasiado producto.