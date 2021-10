Wanda Nara y Mauro Icardi se dejaron de seguir en redes: los motivos

La relación del jugador de fútbol y la celebridad de televisión estaría en malos términos, según lo acontecido recientemente. Mauro Icardi le habría sido infiel a Wanda Nara con la China Suárez.

Mauro Icardi y Wanda Nara se dejaron de seguir en Instagram hace algunos minutos y esto podría confirmar que la celebridad de televisión se haya enojado con su esposo por una foto íntima que publicó y borró al poco tiempo. Después de haber protagonizado un gran escándalo por días, el futbolista una vez causó polémica en las redes y no se habla de otro tema.

En su publicación, el jugador de Paris Saint Germain escribió: “Cuando estás en mood soltera en Instagram pero a la noche venís a pedir perdón. ¿En qué quedamos, Wanda? No me queda claro”, sobre una foto en la que se veía a la pareja en la cama y semidesnuda. De esa manera, Icardi expuso una situación privada y esto podría haberle molestado a Wanda, en caso de que no haya sido consensuada la idea de postearla.

Todo el escándalo comenzó cuando Wanda Nara hizo referencia a una supuesta tercera en discordia que habría tenido algo con su esposo, el sábado pasado. “Otra familia más que te cargaste por zorra”, escribió la ex participante de Bailando por un sueño, en alusión a su conflicto marital. desde ese momento, comenzaron a provocar especulaciones de todo tipo en los medios, hasta que Yanina Latorre confirmó que Nara refería a la China Suárez.

El descargo de la China Suárez

Después de soportar insultos machistas, la China Suárez decidió salir a aclarar lo acontecido y dejó en evidencia que tanto Icardi como sus anteriores parejas le mintieron al decirle que estaban separados cuando no lo estaban. “Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática. He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones, la principal por miedo e inexperiencias.”, comenzó la actriz.

“Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos”, siguió y sumó: “Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer. Y también parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí, para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz.”