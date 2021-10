Wanda Nara, devastada por una trágica muerte: "Tengo el alma destruida"

La influencer no pudo ocultar su tristeza ante una desgracia que la tocó de cerca. El mal momento de Wanda se debe a la pérdida de un amigo.

Wanda Nara se expresó a través de sus historias de Instagram sobre el fallecimiento de una persona a la que quería mucho. La hermana de Zaira se mostró devastada tras la muerte de Marcelo Frydlewski, el esposo de la abogada Ana Rosenfeld que luchó durante un mes y medio contra el coronavirus.

“Tengo el alma destruida. Te extrañaremos tanto. Te cuidaré tus chicas, pero nos vas a hacer mucha falta a todos. Un ser único hoy nos dejó. Tantas charlas, tantos viajes, tantos recuerdos que guardo. Un ser increíble, un papá ejemplar, un abuelo tan dulce y un marido tan único. Nada será lo mismo sin vos”, comenzó su descargo Nara, en alusión al esposo de quien es su abogada desde hace más de diez años.

“Ayúdanos, como siempre, desde arriba a todos. Nos abrazamos fuerte las tres. Las amo mucho y mi corazón está roto por él y por ustedes”, cerró la celebridad y así evidenció cuán fuerte era que su familia tenía con el esposo de Ana Rosenfeld.

La familia de Nara y la de Rosenfeld tienen una estrecha relación.

Las palabras de Ana Rosenfeld y sus hijas tras la muerte de Marcelo Frydlewski

“Mi corazón está partido al medio y el único consuelo es saber que luchaste hasta que tu cuerpo dijo basta. Nunca te vas a ir de nuestro lado. ¡Me diste el amor que jamás imaginé que existiera! Las palabras de nuestras hijas lo dicen todo”, expresó Ana Rosenfeld en el pie de foto de un posteo de Instagram.

Por su parte, Stefanía y Pamela también hicieron descargos en redes sociales sobre el momento que atraviesan. “Pienso en vos papá. No me alcanza las palabras para decir lo que sos en mi vida me enseñaste todo y mucho más, nos formaste con amor, alegrías y sabiduría. Junto a mamá nos dieron lo mejor que alguien podía soñar tener”, escribió Pamela.

“Viviste como cualquier persona en el mundo quisiera vivir. Disfrutaste más de lo que se podía. No te privaste nunca de nada. Formaste la familia que todos queremos formar. Viviste como pocos y luchaste como ninguno. El que todo lo puede y todo lo sabe. El que admiro más que a nadie en el mundo”, expresó Stefanía, en su cuenta de Instagram. Y cerró: “Deseo que el mundo entero pueda tener un papá como lo tuve yo. Te prometo que voy a honrarte toda la vida y cuidar a todos como te prometí. Sos mi héroe, mi ídolo, mi Hulk para siempre”.