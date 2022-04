Volvió a Argentina: el calvario de Wanda Nara tras el Wanda Gate

La mediática Wanda Nara llegó a Buenos Aires con quejas y reclamos hacía los transeúntes que se mueven por la Ciudad.

Wanda Nara volvió a Argentina acompañada por sus hijas Francesca e Isabella, y lo hizo con quejas públicas hacia los problemas diarios de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué le pasó?

"Hola Argentina, hola tráfico, hola piquete", escribió en su cuenta de Instagram, en referencia al acampe piquetero en la Avenida 9 de julio. Si bien no dio detalles de los motivos por los que regresó al país, en los últimos meses la rubia decidió emprender con su línea de maquillajes y trajes de baño. Por otro lado, su llegada se alinea con el cumpleaños de su sobrina Malaika, hija de su hermana Zaira Nara.

Luego del estallido mediático que tuvo el Wanda Gate y su crisis con Mauro Icardi, la empresaria dejó en claro que las cosas se aclimataron y -por el momento- van muy bien. Para rectificarlo, el delantero del Paris Saint Germain publicó unas fotografías del vuelo a la Argentina con toda su familia. "Mis reinas", escribió en una publicación, para llevar un poco de paz entre tantos escándalos que lo salpicaron.

El guardaespaldas de Wanda Nara reveló si tuvo relaciones con ella: "Hermosa mujer"

Wanda Nara y su guardaespaldas, Agustín Longueira, fueron vinculados por fuertes rumores de romance. Si bien no se confirmaron, muchos fueron los programas de espectáculos que le dedicaron su tiempo a especulaciones y teorías alrededor de esta supuesta pareja. Sin embargo, uno de los dos protagonistas habló y fue contundente.

En diálogo con Socios del Espectáculo, Agustín Longueira se sinceró y no dio vueltas al momento de contestar si tuvo relaciones sexuales con su custodiada: "No… No… Me hubiera encantado porque es una hermosa mujer, pero no lo hicimos". Acto seguido, el guardaespaldas explicó las razones por las que estuvo dentro de la casa de Wanda Nara.

"No es que dormí en la casa. Terminó la fiesta privada que le hicieron, la acompañé, seguimos como un after en la casa un ratito, y nada. Yo me fui a otro lado", sentenció Agustín Longueira, disipando los rumores que lo vinculaban con la empresaria y esposa de Mauro Icardi, con quien hace pocos meses tuvo una crisis matrimonial de la cual pudieron -con esfuerzo y escándalos mediante- salir adelante y recomponer el amor que alguna vez sintieron el uno por el otro.