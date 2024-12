Viviana Canosa se sacó contra Radio Rivadavia y expuso la verdad de su salida: "No ser cómplices".

Viviana Canosa se despidió de su ciclo en Radio Rivadavia y generó controversia al destapar la verdad sobre su salida de la emisora. En medio de la polémica que generó la noticia de la salida de la conductora, Canosa no se guardó nada y contó al aire lo que había sucedido.

Días atrás, la panelista Paula Varela había contado que Canosa no renovaría contrato y esto se debía meramente a una decisión editorial. Sin embargo, previo a su último programa de Viviana 360, la periodista fue contundente y contó la decisión con lujo de detalles en sus redes sociales. "Orgullosos de nuestras convicciones, de comprometernos con la realidad, de decir la verdad aunque no sea negocio y de trabajar para la gente y no para el gobierno", empezó.

Luego, continuó: "Recibimos en septiembre un espacio que era tierra arrasada y en noviembre ya estamos posicionados. Subimos un 76% del share, un 73% del reach y un 82% del rating, y eso es gracias a ustedes". Tras agradecer a sus oyentes, profundizó sobre el escándalo: "También quiero agradecerles por todas las visualizaciones y las repercusiones que tuvieron nuestros editoriales y entrevistas. ¡La rompimos! Hace un año y medio anticipamos todo lo que está pasando ahora y nos bancamos hasta perder el trabajo por no ser cómplices. Tenemos el placer de laburar con la convicción y con la verdad".

Esta declaración llamó mucho la atención, ya que dio a entender que sus críticas al Gobierno fue lo que la dejó afuera de la radio. Finalmente, concluyó y por ahora no volvió a hablar del tema: "Viva la libertad de expresión! Nos vemos muy pronto y felices fiestas. Gracias a ustedes, gracias Radio Rivadavia".

La dura revelación de Viviana Canosa sobre Javier Milei y Yuyito González: "Es una joda"

La periodista y conductora Viviana Canosa se refirió nuevamente a la relación entre el presidente Javier Milei y la ex vedette Amalia "Yuyito" González y señaló la "hipocresía" del mandatario por un tema muy particular.

Canosa ya tuvo fuertes declaraciones en contra del jede de Estado a quién acusó de ser el culpable de que haya perdido varios trabajos. En este caso no sólo la ligó la pareja presidencial sino también la hija de la "primera dama" Brenda Di Aloy.

"Otra que tiene custodia es Yuyito González, la novia del Javo, y también la hija. Parece que todo es una joda más grande que una casa", expresó Viviana Canosa en respuesta a la polémica que se generó luego de que el presidente apuntara contra Lilita Carrió por ir con custodia al casamiento de Horacio Rodríguez Larreta.

"En esta foto se puede ver a la ‘Pitonisa de la Moral’, que ya no es Diputada Nacional y nadie sabe de qué trabaja, con uno de sus dos choferes (y más de 20 custodios) pagados desde el Gobierno de la Ciudad. Las contradicciones se cuentan solas", expresó Javier Milei generando el rechazo de toda la Coalición Cívica. De esta manera la periodista señaló la doble vara del mandatario.