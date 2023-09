VIDEO Ricky Martin posó desnudo y prendió fuego las redes sociales

Ricky Martin encendió las redes sociales con una fogosa publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Ricky Martin sorprendió a todos con una publicación subida de tono en su cuenta oficial de Instagram con la que encendió las redes sociales. "Evitando las marcas de bronceado", compartió el artista junto a un breve video en el que sumó dos fotos tomando sol. Rápidamente, el posteo se volvió viral, recibió miles de likes y de comentarios alabando el cuerpo esbelto de la estrella boricua.

Hace ya más de dos meses de haberse separado, en las últimas semanas se supo que Ricky Martin y su ahora exesposo Jwan Yosef llegaron a un acuerdo de divorcio, mediante el que el cantante se quedará con la custodia de sus dos hijos, Lucía y Renn. La pareja estuvo casada durante 6 años y en julio pasado confirmaron que se habían separado.

Disfrutando de su soltería, Ricky encendió las redes con una publicación bastante subida de tono en su cuenta de Instagram. Es que el cantante subió un video compilado con dos fotografías en las que se lo ve completamente desnudo tomando sol. "Evitando las marcas de bronceado. Gracias, de nada", escribió el artista.

Obviamente, el posteo se volvió viral rápidamente y las redes sociales se encendieron con las imágenes de Ricky Martin. "Gracias por hacerme saber que la mujer que hay en mí no está muerta"; "Que viva la soltería, queremos más videos de estos"; "Así no se puede continuar la tarde tranquilamente", fueron solo algunos de los comentarios que recibió el cantante puertorriqueño.

Los picantes tuits del argentino amante de Ricky Martin que confirman el rumor: "Si supieran a quien me estoy cogiendo"

La irrupción del argentino Santiago Elissalt, actor y modelo que habría sido amante de Ricky Martin y la razón de su ruptura matrimonial con el cantante con Jwan Yosef, causó una hecatombe mediática y un profundo interés por el joven. Con este panorama caldeado, en las últimas horas se viralizaron picantes tuits que refuerzan la sospecha de affaire.

“Hemos decidido terminar con nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos y honrando lo que hemos vivido como pareja todos estos maravillosos años”, habían expresado Ricky Martin y su esposo sobre su separación en un comunicado enviado a la revista People, días atrás. Martin, de 51 años, y Yosef, de 38, comparten la paternidad de Lucía, nacida en 2018, y de Renn, a quien dieron la bienvenida al año siguiente. Para ese entonces, el popular cantante ya era padre de los gemelos Matteo y Valentino, nacidos en 2008. En el texto, ambos manifestaron su deseo de conservar un buen vínculo por el bienestar de la familia.

Según información de El Destape, Santiago Elissalt, modelo de 30 años oriundo de Mar del Plata, se habría conocido con Ricky en Mendoza a fines de febrero cuando el cantante llegó a la ciudad para brindar un show programado en su gira. Fue él quien lo invitó al mismo hotel donde se alojó (Park Hyatt Mendoza) y compartieron varios momentos previos al show. Se lo vio ingresar al estadio Aconcagua Arena acompañado de Fernando Morales, manager y hermano del artista. El joven es muy activo en redes sociales y tiene una cuenta de Only Fans donde comercializa contenido erótico para adultos. Un dato no menor es que Jwan Yosef, el ex de Ricky Martin, sigue en redes sociales a Elissalt, motivo que intensifica los rumores.