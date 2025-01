Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, rompió el silencio en el escándalo con la China Suárez

Valentino, el hijo de Wanda Nara y Maxi López, rompió el silencio en medio del escándalo.

Recientemente llegado de Suiza junto a su padre, Maxi López, y dos de sus hermanos, Constantino y Benedicto, Valentino no dudó en acompañar y brindar su apoyo a su madre, Wanda Nara, en este difícil momento que atraviesa. Tras el escándalo de su separación de Mauro Icardi y el nuevo romance del futbolista con la China Suárez.

Es importante mencionar que Wanda enfrenta un conflicto legal y mediático con su expareja con quien tuvo a sus dos hijas menores, Francesca e Isabella. Además, la empresaria expresó su descontento por el noviazgo de Icardi con la exCasi Ángeles, con quien él habría cometido una infidelidad en 2021.

"Valentino está al tanto de todo lo relacionado con Mauro y La China, y le dijo a Wanda: ‘Mamá, todo lo que veas de Mauro y La China, no te quedes mirándolo, simplemente seguí adelante’", reveló Pochi de Gossipeame en el programa Puro Show (El Trece).

"En muchas ocasiones, los chicos demuestran una madurez que a veces los adultos no tienen", comentó Carolina Molinari al respecto. Por otro lado, Pochi añadió un detalle que habría generado polémica: "En el último tiempo, Mauro no tuvo las mejores actitudes con los chicos. En una ocasión, le pidieron hamburguesas y él les respondió: ‘Que te las compre tu mamá’. Eso se lo dijo sólo a los varones, no a las nenas".

La inesperada decisión de Nicolás Cabré en medio del escándalo con la China Suárez

Mientras la China Suárez atraviesa un momento de alta exposición mediática, Nicolás Cabré decidió enfocar su energía en el amor y dar un paso trascendental en su relación con Rocío Pardo, con quien se conoció en 2024 durante su temporada teatral en Córdoba.

Según revelaron en el programa Puro Show de Canal Trece, la pareja se comprometió en diciembre en un viaje a Punta Cana al que también asistieron Rufina, la hija que el actor comparte con Eugenia Suárez, y la hermana de Rocío. “Fue un momento muy especial, íntimo y lleno de emoción”, destacaron en el ciclo de espectáculos.

Uno de los integrantes del programa aseguró haber confirmado la noticia directamente con Rocío Pardo: “Ella misma me lo dijo, están comprometidos y planean casarse este año. Aunque todavía no hay una fecha definida, quieren algo muy reservado, solo para los más cercanos”.

En paralelo, la exposición de Eugenia Suárez habría generado tensiones en su familia ensamblada. Nicolás Cabré, siempre protector de su hija Rufina, habría tomado una postura firme respecto a su bienestar. Según informó Pepe Ochoa, panelista en el programa de Ángel de Brito, Cabré habría tenido una conversación definitiva con Eugenia para establecer límites: “Cabré le dijo a la China que Rufina no volverá ni al contexto mediático ni a Buenos Aires por el momento. Se queda en Pinamar con él, mientras realiza su gira por la costa”.

Ochoa también añadió que Eugenia habría intentado revertir la situación, pero la postura de Cabré fue inamovible, buscando proteger a su hija del caos mediático. “El contexto es un quilombo y Cabré está priorizando la tranquilidad de Rufina”, concluyó el comunicador.