El actor de telenovelas participará en la serie británica "Riviera".

El protagonista de decenas de telenovelas nacionales Gabriel Corrado obtuvo una oportunidad laboral internacional en la serie inglesa "Riviera". Corrado se une para la tercera temporada del show interpretando a un jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un talento argentino que logró resonancia en el exterior luego de 33 años de trabajo ininterrumpido.

“Actué en español, en italiano, pero nunca lo había hecho en inglés", reveló el actor, en diálogo con el portal de noticias Teleshow. Y agregó: “una cosa es saber inglés para viajar o para mantener una reunión de laburo. Para actuar es otra cosa. Acá tuve que hablar inglés fluido y mucho, preparar el personaje, poder intercambiar ideas con el director, con tus compañeros".

El rodaje de los ocho capítulos que se hicieron en Buenos Aires mantuvieron muy ocupado a Corrado, quien superó los nervios y afrontó el desafío. “Me sentía muy preparado. Además, había visto muchos discursos de políticos”, especificó.

Sobre su personaje, indicó: "está transitando su primer periodo como jefe de Gobierno de la Ciudad, pero está peleando su reelección. Es maquiavélico, muy inteligente. No es un antagonista tonto. Es poderoso y eso lo hace sentirse el dueño de la Ciudad. Hace y deshace a su antojo. Le miente a la gente en la cara".

“Fue una experiencia única y muy buena. Cuando uno trabaja en un proyecto nuevo es como un renacer y está bueno tener nervios. Ese miedo te remite a la primera vez. Para mí fue un renacimiento desde todo punto de vista. Lo bueno es que los miedos no me paralizaron sino que me estimularon", cerró el actor que ya cuenta con varias participaciones en series internacionales.

"Riviera" es una serie producida por Sky Atlantic que gira en torno a Georgina, es una joven apasionada del arte que disfruta de una vida de lujo tras haberse casado un año atrás con un multimillonario. Su mundo se viene abajo cuando su marido muere en extrañas circunstancias al explotar un yate. La serie cuenta con buena recepción de parte de la audiencia televisiva y las críticas especializadas son relativamente favorables.