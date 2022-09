Un mensaje de Tini Stoessel generó preocupación entre sus seguidores: "Vas a vivir presente en mí todos los días"

Tini Stoessel tuvo que salir a aclarar el por qué de su dramático mensaje para su amiga "Martita".

Tini Stoessel mantuvo en vilo a todos sus seguidores por mensaje que publicó en sus redes sociales. La cantante y pareja del futbolista Rodrigo De Paul le dedicó emotivas y desgarradoras palabras a su amiga "Martita" y generó confusión y angustia entre sus fans. "Vas a vivir presente en mí todos los días", resaltó la artista.

Stoessel utilizó su cuenta de Instagram más informal para publicar varias fotos compartidas con su amiga. En todas se las puede ver pasando momentos divertidos y con mucha alegría, semblantes que contrastan con el texto que acompañó el posteo. "Martita de mi vida, nada va a ser lo mismo sin vos. Te amo a niveles inexplicables. Voy a extrañar cada pedacito tuyo, pero vas a vivir presente en mí todos los días, te lo aseguro", escribió Tini en la descripción de las imágenes.

El mensaje de la catante dejó a muchos seguidores y muchas seguidoras boquiabiertos, pensando los peores desenlaces para "Martita".La protagonista de Violeta dejó las cosas más confusas aún con la continuación de su publicación. "Aparte, te voy a ir a visitar todas las veces que pueda. Sos irremplazable, Martita. Yo también me quedaría a vivir en ese abrazo de la última foto. Te amo con mi vida entera", completó Tini Stoessel, evidentemente angustiada.

Ante el tono del mensaje, los fans comentaron a preguntarse si la amiga de la artista había tenido algún problema o le había ocurrido algo grave. Por eso, Tini debió salir a aclarar la situación y explicar concretamente lo que sucedió con "Martita".

La explicación de Tini Stoessel

Tini Stoessel llevó calma al darse cuenta de la preocupación de sus seguidores y contó cuál fue el verdadero motivo de su posteo. Según señaló, "¡A Marta no le pasó nada grave! Se va a vivir afuera, la voy a extrañar con todo el corazón, la amo y espero que tenga el mejor viaje de su vida".

De Paul confesó lo que más le molestó de su relación con Tini: "Injusticias"

Más allá de su actividad como futbolista de la Selección argentina, Rodrigo de Paul fue una fija en los medios de comunicación durante los últimos meses. Su escandalosa separación de Camila Homs, la madre de sus hijos, se sumó al comienzo de su romance con Tini Stoessel, lo que derivó en un combo explosivo para los programas y portales de espectáculos.

"Las injusticias no me gustan. Yo siempre digo que no busqué ser conocido, busqué ser jugador de fútbol y sé todo lo que eso conlleva", comenzó el futbolista, al tiempo que aclaró que tiene una vida como cualquier persona, por lo que las separaciones son algo que puede sucederle. En ese sentido, reconoció que la vida lo llevó a conocer a Tini, una figura muy reconocida en muchos países, lo que hace que todo lo que les suceda "venda".

Además, De Paul agregó que se trata de dos personas jóvenes que buscan llevar alegría a las casas, "ella con su trabajo y yo con el mío", explicó. Sobre la incomodidad que le generó estar en el centro de la polémica, el futbolista detalló: "Lo que más me molestó siempre fueron no las injusticias a mi, sino a los que estaban alrededor: ella, mi mamá, la gente que uno quiere".

"La gente opina, a veces con ganas de dañar o vender alguna noticia, y yo en mi vida cotidiana vivo muy tranquilo porque sé cómo me comporté siempre", agregó Rodrigo de Paul en su charla con TyC Sports desde Miami, donde el viernes Argentina se enfrentará a Honduras. Para cerrar el tema, el futbolista insistió en que Tini "siempre se comportó de una manera muy correcta" y concluyó: "En nuestra vida nos va bien porque hacemos las cosas sin perjudicar a nadie".