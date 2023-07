Un fanático de Taylor Swift cometió un peligroso error con su entrada: "Estoy llorando"

Un fan de Taylor Swift se volvió viral en las redes sociales al mostrar la grave equivocación que cometió con sus entradas.

Un fanático de Taylor Swift cometió un grave error con sus entradas para el show que podría impedirle ver a su ídola en vivo. La pronta llegada de Taylor a Argentina y a otros países de América Latina revolucionó a todos sus seguidores y las entradas se agotaron en horas, dejando a millones de fans sin la posibilidad de verla en vivo por primera vez. Por esta razón, muchas personas encontraron caminos ilegales para conseguir entradas, perjudicando a quienes sí las compraron.

El usuario de Twitter (@ladivaza), influencer de México, publicó una foto de sus entradas en la red social y, rápidamente, muchos usuarios le advirtieron que había cometido un grave error. El joven se asustó al notar lo ocurrido y su historia se volvió viral en la plataforma. Rápidamente, los fans de Swift tomaron conciencia de esto y tomaron severas precauciones.

Todo comenzó cuando "La Divaza" publicó un video en TikTok mostrando sus entradas para el show. Sin darse cuenta, mostró en cámara el número de acceso y la clave del evento, las cuales deben mantenerse en privado para evitar un robo. Varios usuarios de la plataforma notaron su error y le dejaron comentarios de advertencia.

"Yo no sé quién sufrió más, si Jesucristo o LA DIVAZA, que publicó sus boletos de Taylor Swift con sus códigos", publicó otra usuaria de Twitter. "La Divaza" citó el tweet y escribió, completamente arrepentido y preocupado: "Estoy llorando".

¿Se puede comprar entradas revendidas de Taylor Swift?

Tras la falta de entradas para Taylor, muchos fanáticos se preguntaron si sería posible conseguir entradas revendidas. Al igual que en otros recitales, muchas personas compraron entradas para revender y hacer dinero con la diferencia de precio. Sin embargo, la productora DF Entertainment dejó en claro en los términos y condiciones para las entradas en Argentina a través del sitio All Access, donde se realizaron las ventas de los boletos, que está terminantemente prohibido. "Las entradas quedan inhabilitadas si son revendidas", aclara el documento.

"Tus tickets van a ser INHABILITADOS INMEDIATAMENTE en caso de ser REVENDIDOS. Los tickets adquiridos por terceros y otros medios sin autorización, incluyendo sitios de reventa online, no son válidos para admisión. La reventa de un ticket vía medios no autorizados lo convierte en inválido y puede llevar a la cancelación de la entrada", determinó la productora. Además, aclara que "si los datos solicitados durante el proceso de compra (DNI, fecha de nacimiento) no coinciden con los datos de la tarjeta, las entradas serán anuladas".