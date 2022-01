Ulises Bueno contó a qué edad se tatuó por primera vez y dejó a todos sin palabras

El cantante contó algunos detalles inéditos de su infancia. Entre ellos, su primer tatuaje al que le atribuyó un sentido significado.

Ulises Bueno es una de las grandes figuras de la movida tropical en argentina. Pero no todo es amor por la música en la vida del hermano de Rodrigo. Su fanatismo por los tatuajes está evidenciado en la inmensa cantidad que tiene en todo su cuerpo y hasta sorprendió a revelar la edad en la que se hizo el primero de ellos.

“Mi primer tatuaje fue a los ocho años”, reveló el cantante, en diálogo con Seguimos en el Doce. “Me hice un león que representaba en ese momento la pérdida de mi papá. Se trata del ser que cuidaba a su manada: a mis hermanos y a mi mamá. Y al no tenerlo más conmigo quise plasmar su ausencia en mi piel”, explicó Ulises.

Más adelante, el artista contó también que nunca fue al colegio debido a que, con su familia, seguían de cerca la carrera de su hermano Rodrigo. “He ido pero a los actos escolares de mi prima”, bromeó al comienzo Ulises, y agregó: “Es algo que me molesta, me pesa y me fue muy difícil de chiquito”.

Ulises Bueno y sus tatuajes.

La discriminación que sufrió de chico por las madres de sus amigos

“Las madres de mis amigos me han discriminado cuando éramos chicos”, se sinceró Ulises Bueno. Y recordó: “Cuando me quería juntar con alguien me preguntaban a qué colegio iba y me hacían sentir incómodo, muy mal”.

“Esos son temas para tocar entre adultos, de padre a padre, y no con el niño que no tiene el conocimiento de porqué no va a la escuela”, señaló. “En mi casa nunca me faltó amor. Estudios capaz que sí, pero amor no”, destacó.

