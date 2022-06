Triste confesión de La Chepi sobre su salud: "El resultado de la biopsia"

La comediante se sinceró en una reciente entrevista y reveló que no atraviesa un buen momento.

Dani "La Chepi" atraviesa un momento muy complejo en relación a su salud. Luego de haber descubierto que tenía microcalcificaciones en uno de sus pechos y tras someterse a una cirugía para analizar este descubrimiento, la humorista se encuentra a la espera de los resultados con los sentimientos a flor de piel. De hecho, en una reciente entrevista sorprendió con una triste confesión.

Luego de someterse a la cirugía y atravesar unos días de recuperación, "La Chepi" brindó una entrevista con Teleshow, en la que habló del camino recorrido durante las últimas semanas. "A principios de año me hice una mamografía de control con ganas de concientizar. Salió algo y me pidieron que hiciera otro estudio. Me recomendaron a un mastólogo y fui tranquilísima", comenzó por detallar la exparticipante de MasterChef Celebrity.

En este marco, Dani "La Chepi" contó el gran calvario que sufre durante la espera el desenlace. "Ahora lo peor es la espera hasta que llegue el resultado de la biopsia y ver qué es. Siento que nunca me toca nada fácil", aseguró en esta misma entrevista.

Por último, la famosa humorista e influencer determinó que su filosofía de vida está ligada a mantener la mente en positivo y que esto mismo aplica para la situación de salud. "Capaz que no está todo bien, pero yo quiero pensar así, quiero convencerme de que es así, y quiero transmitirle eso a la gente", sentenció.

La postal de Dani La Chepi desde el hospital

Dani "La Chepi" fue sometida a una importante operación en el quirófano tras haber descubierto una anomalía en su pecho. Pero como siempre, la influencer compartió detalles con sus seguidores en su cuenta de Instagram.

La exparticipante de MasterChef Celebrity fue internada en la Clínica Olivos, en donde los médicos le hicieron el procedimiento. Afortunadamente, salió todo bien y compartió varios detalles en sus redes, como unas fotos muy cómicas sosteniendo un suero de manera sensual mientras posaba para la cámara. Debajo, escribió muy alegre: "¿Me preguntan cómo estoy? Dando batalla con humor siempre".

“No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Y si entra la aguja para sacarme la muestra, me podrían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda directamente al quirófano. Me van a abrir el pezón, me sacarán una muestra y lo mandarán a analizar. Así que, después, a esperar", había explicado la mediática en diálogo con Paparazzi.

Ahora que ya la operaron, compartió otros videos en su Instagram anunciándoles a sus seguidores que había salido todo bien y que solo quedaba la parte más tediosa del post operatorio: bañarse con mucho cuidado y desinfectar la zona.