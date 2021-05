José María Listorti reveló que Julieta Díaz habló por teléfono con su esposa

Pasado el escándalo por el sketch humorístico mal logrado de José María Listorti en el que “silencia” a su pareja, Mónica González, con una licuadora, el conductor de Hay que Ver reveló que la actriz Julieta Díaz se comunicó con Mónica por teléfono. "Es una cosa privada de ellas que no tengo por qué exponerla”, sentenció el conductor.

Hace unas semanas, el conductor de Hay que ver fue duramente criticado en las redes sociales por el mensaje machista que transmitió con un video que suponía ser humorístico, ya que con "humor", la pareja representaba estereotipos sexistas de mal gusto cuando, por ejemplo, el discípulo de Marcelo Tinelli aprovechaba el sonido ensordecedor de una licuadora para, precisamente, tapar la voz de su esposa.

Entre miles de mensajes, la actriz Julieta Díaz expresó su malestar con el contenido del video e invitó a reflexionar a Mónica, la esposa de Listorti. “Mal gusto. Nada de sensibilidad. Nada de escucha. Y antiguo. Antiguo. De humor nada. Mal gusto y viejo. A su compañera: hermana acá estamos si necesitas una oreja para reflexionar”, escribió Julieta, generando otro revuelo en las redes sociales como sucede a menudo cuando cualquier mujer se pronuncia en contra de contenidos que lejos de aportar, aplacan la mejora de los mismos.

De allí surgieron usuarios a favor y muchos otros en contra del humor démodé de Listorti. Por su parte, fue Mónica González quien salió a defender el contenido que compartió su marido, pero entre varios idas y vueltas, las mujeres optaron por mantener una conversación de a dos, por fuera de las redes y los medios, para así aclarar los tantos.

Tal como adelantó en su publicación, Julieta le brindó a la pareja del conductor de El Nueve "una oreja para reflexionar" puesto que, tal como informó Listorti, hubo una conversación telefónica entre ambas. Es por eso que Paparazzi buscó el testimonio de José María Listorti para que echara más leña al fuego, pero lejos de polemizar, tomó distancia de la polémica.

“Es una cosa de ellas, yo no me meto. Yo sé perfectamente la charla, pero es una cosa privada de ellas que no tengo por qué exponerla”, explicó el ex Showmatch. A continuación, aclaró que decidió no involucrarse y dejar que su pareja y la actriz lleguen a un buen puerto. “Es un intercambio de opiniones entre ellas, yo no me metí ni me voy a meter, de hecho en mi programa no hablé del tema porque no tenía ganas, me parece que es un intercambio entre ellas dos”, insistió José María.

En línea con sus declaraciones, el humorista no brindó un solo dato de la conversación telefónica entre Julieta y Mónica y se guardó cualquier polémica. “Yo no me voy a meter ni me metí. Ella quiso hablar donde quiso hablar, y Julieta quiso hacer lo que quiso hacer, no me voy a meter en ese tema porque es un tema de ellas dos”, completó.