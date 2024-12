Tomás Dente contó el verdadero motivo de su distanciamiento de Fer Dente: "Mercenario" .

Hace algunas horas, Tomás Dente se volvió viral luego de romper el silencio en su programa El Impertinente (Net TV) y arremeter contra Toto Kirzner y Araceli González por el sketch "parodiando" el nacimiento del niño Jesús que hizo el joven actor en Olga y que su madre defendió a través de las redes sociales. A raíz de esto, muchos usuarios recordaron la mala relación del periodista con su famoso hermano Fer Dente.

La razón detrás del conflicto entre Tomás y Fer Dente

Hace algunos meses, Tomás Dente aseguró que su hermano habría interferido con sus oportunidades laborales al hablar con directivos de América TV para evitar que él formara parte de la emisora. Con evidente pesar, comentó: “Me dolió mucho, pero no me sorprendió porque conozco la esencia de mi hermano”. El conductor quiso despejar dudas sobre posibles celos: “Acá no hay ni envidia ni resentimiento. Desde que entré a este medio siempre hablo bien de él. Yo le deseo que le vaya mejor que a mí, pero somos personas distintas. Yo hago mi camino a pulmón, mientras que él lo hace contactándose con gente influyente que lo ayuda”.

Recordó también episodios dolorosos de su infancia y de los últimos días de su madre: “Cuando mi mamá ya estaba muy mal, tuve que rogarle a mi hermano que la visitara, pero ponía excusas diciendo que estaba ensayando. La verdad, él priorizó su trabajo por sobre la salud de nuestra madre, y eso es algo que no puedo perdonar”. Además, agregó: “Mi mamá falleció con un profundo dolor por su ausencia en los últimos meses de vida”.

En un tramo más crítico, Tomás reveló un secreto familiar que habría marcado un antes y un después: “Antes de morir, mi madre nos confesó que había tenido un romance con el sacerdote que me daba clases, y que de esa relación nació Fernando”. Molesto, acusó a su hermano de haber utilizado esta información personal como una herramienta para potenciar su carrera: “Es tan mercenario que usó un secreto sagrado como ese para ser tapa de revista”.

Luego de estas fuertes declaraciones, Fer Dente optó por restarle importancia a la polémica durante una charla con Socios del Espectáculo (El Trece): “Es cierto que no tenemos relación desde hace mucho tiempo, pero no me duele lo que dice. Es lo que siente, y si lo expresó es porque ya está resuelto para él”. Además, aseguró que no quiere alimentar el conflicto: “No voy a pelear con mi hermano, y siempre le voy a desear lo mejor”.

Fer cerró el tema destacando que ambos eligieron tomar caminos separados: “Hace años que decidimos no vincularnos, y estamos bien así. No hay dramatismo. Simplemente somos personas distintas”.

Araceli González defendió a Toto Kirzner tras su parodia del niño Jesús: "Los tiempos cambian"

Una broma que salió mal terminó complicando tanto a Olga como a Luzu TV. Todo comenzó cuando en ambos canales decidieron hacer una parodia del pesebre viviente, lo que incluyó burlas hacia esta tradición religiosa tan arraigada. Como era previsible, la iniciativa generó malestar en un sector importante de su público.

El que quedó en el ojo de la tormenta fue Tomás Kirzner, conocido como Toto, hijo de Araceli González y Adrián Suar. Toto interpretó al niño Jesús en la representación y lanzó comentarios humorísticos que no cayeron bien en algunos sectores. Las críticas no tardaron en llegar, y muchos en redes sociales lo acusaron de estar en su puesto en Notas Perfectas (Olga) únicamente por ser "hijo de".

Ante esta situación, Araceli González no se quedó callada y publicó un largo descargo en sus redes sociales defendiendo a su hijo. "Y entonces hay un día en que uno debe explicar quién es y cómo siente. Muchas veces callamos ante tanta locura porque entrar en ese ruedo es de un desgaste descomunal. No nos lleva a ningún lado y nos quita el foco de la vida", comenzó escribiendo.

González dejó claro que no piensa pedir disculpas cuando no hubo actos malintencionados o injustos: "Yo sé que hay gente que se construye con odio y que no descansa de noche. Pero hay otros que tratan de construir en vez de destruir. No hay que pedir disculpas cuando no cometemos delitos, mentiras o injusticias".

Haciendo referencia directa a Toto, continuó: "Ser hijo de… ¡es una bendición porque amarlo es poco! Te leo, me leés. No te conozco y a otros sí. No te conozco y serás parte de lo desconocido, Sr. o Sra. que se sienta a levantar el dedo inquisidor. ¡Dios, qué poca piedad a la hora de pegar! He leído tremendos mensajes dolorosos y poco amorosos".

En otro pasaje del mensaje, la actriz lanzó críticas hacia el medio y a quienes, según ella, se aprovechan de las circunstancias para generar odio: "Ser visible por maldad no es algo que elijo. Los ciclos cambian, la gente muta. Y muchas veces en contra de su voluntad para hacer daño". Incluso dejó entrever que planea tomar acciones contra quienes alimenten estas prácticas: "Daño que pronto me dedicaré a denunciar. Te conozco, nos conocemos y pertenecemos a un medio muy pequeño que sabemos qué hizo cada uno".

Para cerrar su reflexión, González se dirigió nuevamente a sus detractores: "Los tiempos cambian, la comunicación cambia, y los derechos también. Dejemos de meternos en zonas que no son nuestras, generando odio compartido por personas que sólo se dedican a eso: dañar. Ayudemos, apaguemos el odio, cuidemos y protejamos a las personas".