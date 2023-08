Tini Stoessel confirmó lo que más le duele a De Paul: "Muy arrepentida"

La cantante tomó una importante decisión con el futbolista y ahora no puede dar marcha atrás tras su ruptura.

Ya pasaron varias semanas desde que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul confirmaron su separación tras varias especulaciones, pero todavía queda mucha tele para cortar sobre el tema. Sin ir más lejos, recientemente se conoció una situación de la que la cantante se arrepiente y de la que ya no puede dar marcha atrás.

Aunque si bien los mediáticos dejaron en claro que la ruptura no se dio por algún tercero en discordia, hace algunos días atrás Tini fue vista en un boliche en una situación muy comprometedora con un famoso actor de la serie Élite. Sin embargo, ahora fuentes cercanas a la cantante dieron un detalle que le da a De Paul justo donde más le duele.

Según informó la revista Caras, la intérprete de Cupido estaría muy arrepentida de haber puesto al futbolista como uno de los protagonistas del videoclip de la canción Las Jordans. Esta pieza audiovisual salió hace algunos meses atrás y está realizada con recortes de videos caseros que grabó la propia cantante.

Sin embargo, hacia el final de la producción, se lo puede ver a De Paul posando frente a un espejo y mostrándose como uno de los camarógrafos del clip. Al parecer, Tini estaría arrepentida de esto, ya que ahora que finalizó su relación, el futbolista tiene un momento protagónicos en una de sus canciones más escuchadas.

El drama de Tini Stoessel tras separarse de Rodrigo de Paul: "Tengo"

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul confirmaron sus separación hace algunas semanas. La noticia revolucionó las redes y a los programas de espectáculos, pero los protagonistas solo se limitaron emitir un comunicado calcado en sus respectivos redes sociales y no hicieron más declaraciones al respecto. Pero ahora salió se conoció el dramático momento que transita la Triple T.

De acuerdo a diferentes trascendidos, la pareja atravesó una fuerte crisis pero no lograron superarlo. Y según Mauricio D'Alessandro,los hijos del futbolista fueron determinantes para el fin de la relación. "Todos los meses ve a sus hijos una semana. Cuando llegan sus hijos, él se dedica exclusivamente. Es muy difícil sostener una pareja tan joven como Tini", sostuvo el abogado y sumó: ""Resignar el amor es un sacrificio que no estamos acostumbrados a ver en los hombres. Él eligió bien, su actitud lo ennoblece, sacrificó a la mujer de su vida por sus hijos".

Tras la ruptura, la artista estuvo mucho de viaje: Buenos Aires, España y Miami. De hecho, días a atrás regresó a la ciudad estadounidense junto a un grupo de amigos. "De Tini me contaron que súper amorosa y se sacó fotos con todos los que le pedían”, sostuvo la instagramer Gossipame.

En medio del duelo, la artista se refugió en su familia y amigos. "Se la veía con expresión medio tristona. Tengo entendido que la recomendación, según le dijo Mariana, la madre a unas fans, es que descanse y desconecte", explicó Pochi en el video que subió a las redes.

Además de la separación, Tini había hecho público que en los últimos meses sufrió ataques de pánico y ansiedad. “Hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza”, contó en medio de unos de sus show en España. "No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales”, explicó, en diálogo con El País.

"Ahora lo estoy tratando, tengo herramientas. Lo más fuerte es que no hay nadie más exigente conmigo misma que yo, para que los demás vayan a venir con exigencias", indicó en ese reportaje y agregó: "Suficiente es con lo que tengo dentro como para lidiar y salir a defender cosas que ni siquiera me he planteado”.