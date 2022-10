Tini le dio la peor noticia a De Paul a un mes del Mundial: "Está desesperado"

Tini y De Paul enfrentan una crisis en su relación y la cantante tomó una drástica decisión.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul están en el ojo de la tormenta por los fuertes rumores de crisis en la relación. La artista, que se encuentra en plena gira por países de Latinoamérica y el interior del país, analiza brindarle una pésima noticia al futbolista previo al inicio del Mundial Qatar 2022.

Lo sucedido entre Tini y De Paul mantiene en vilo a todos. Es que la ruptura de la relación pisa cada vez más fuerte, por lo que esta situación fue replicada a través del programa Socios del Espectáculo, conducido por Rodrigo Lussich en El Trece. Allí revelaron detalles que no fueron muy esperanzadores.

"Estoy en condiciones de afirmar que Tini no solo habría tomado la determinación de terminar con la relación, sino que lo habría bloqueado de todos lados", indicó Luli Fernández, panelista del ciclo. Los motivos que llevaron a la cantante a ponerle fin al noviazgo es que "está cansada de un montón de situaciones que no le gustaron ni la convencen".

A su vez, Luli aseguró que "Tini estaría enojadísima y es él el que está desesperado por volver a hablar con ella". Ambos están muy concentrados en sus actividades laborales: por un lado, la cantante se presentó en Brasil y tiene en agenda volver a Argentina en noviembre; mientras que De Paul pone el foco en el Mundial Qatar 2022 con la Selección Argentina mientras acumula minutos en el Atlético de Madrid.

Camila Homs habló sobre una posible reconciliación con Rodrigo De Paul

Camila Homs rompió el silencio después de bastante tiempo y habló sobre su relación con Rodrigo De Paul. Si bien actualmente está en pareja con el empresario Charly Benvenuto, deslizó la posibilidad de una reconciliación con el futbolista y explicó qué pasaría en caso de que haya un acercamiento.

En medio del escándalo que pone en juego el romance entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, Camila Homs indicó qué piensa al respecto. "No tengo nada para decir", dijo en primera instancia, mientras que luego se le escapó un "no me sorprende". La mediática brindó declaraciones al móvil de Socios del Espectáculo, programa que conduce Rodrigo Lussich por El Trece.

"No sé si será verdad o no será verdad, los medios mienten mucho. Pero es raro", opinó sobre la posible ruptura entre el futbolista y la cantante. "No me involucra, así que de las cosas que no me involucran no opino, yo con su relación no tengo nada que ver", señaló de manera contundente.

En ese momento, el notero le preguntó si todavía hay amor entre ellos y quiso saber qué pasaría en caso de que haya un acercamiento por parte de De Paul. "Lo aprecio, obvio, es el padre de mis hijos. No sé, chicos, es un montón lo que me estás preguntando. No te lo puedo responder. Hoy no, estoy super bien así", consideró Camila, dejando entrever que actualmente está enamorada de Benvenuto, aunque no cerró las puertas a lo que suceda en un futuro.