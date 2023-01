Tiene 25 años menos: quién es la joven "influencer" que sale con Daniel Angelici

Daniel Angelici dejó a su esposa y se puso de novio con una mujer 25 años menor. El expresidente de Boca ya no se oculta y salieron fotos a la luz.

Daniel Angelici dejó a su esposa y madre de sus tres hijos para ponerse de novio con una mujer 25 años menor. Ella se dedica al mundo de las redes sociales, siendo experta en marketing digital y estrategias de comunicación.

Tras separarse de María Inés Belloni, Daniel Angelici ahora sale con Nerina Acosta. Ella es empresaria, dueña del local Barber Job de Puerto madero. En consonancia con su experiencia digital, su formación es de Social Analytic, algo fundamental en las herramientas que necesita cualquier influencer.

Nerina Acosta tiene 33 años y cumplirá 34 el próximo 8 de julio. Es hincha de Boca y también es fanática de la Selección Argentina. En el último Mundial de Qatar, la protagonista viajó con Angelici (58 años) para alentar al equipo de Lionel Scaloni.

La novia de Daniel Angelici habló sobre su relación. En diálogo con TN, quien viralizó las imágenes del romance, Nerina Acosta dejó en claro que su relación es "privada" y que esa es la manera que creyó conveniente para preservarla. "No hay mucho para aportarte con respecto a ese tema. Soy privada con mi relación, es mi manera de cuidarla, yo no soy pública", aclaró.

Facundo Roncaglia apuntó contra Daniel Angelici por su salida en 2011

Después de un largo tiempo, Facundo Roncaglia volvió a Boca Juniors. Con 35 años, el jugador volvió al club que lo vio nacer y, junto a la llegada de Martín Payero, es una de las contrataciones más importantes del mercado para el conjunto xeneize. Además, recordó una insólita situación que le tocó vivir cuando Daniel Angelici era el presidente del club: "Me fui con bronca".

El último partido del marcador de punta por derecha y zaguero central en su primera etapa con la camiseta azul y oro fue en el 2012, en la primera final de la Copa Libertadores de América que Boca. En aquel entonces, el jugador de Boca era dirigido por Julio César Falcioni y el partido había salido 1 a 1 frente al Corinthians. Incluso fue autor del gol de su equipo, que luego cayó en la vuelta (0-2) en San Pablo, Brasil. Roncaglia no pudo jugar el segundo partido -y se marchó en medio del duelo- porque Boca el contrato de él era hasta el 30 de junio de 2012, pero como la segunda final fue el 4 de julio, no pudo firmar planilla.

Lo insólito de la situación es que existía una manera de hacerlo. La dirigencia de Boca de aquel entonces, que tenía a Daniel Angelici como presidente, se negó a abonar un seguro para que el jugador pueda estar. Bajo esta condición, el futbolista no pudo presentarse al partido clave y el exmandatario le sacó una oportunidad al jugador y un defensor clave al equipo que buscaba la Copa Libertadores. Ahora, en su retorno, Roncaglia indicó: "Sueño con lo que sueña toda la gente que es hincha de Boca, la Copa Libertadores. Me fui con bronca porque no me han permitido jugar la segunda final de 2012, pero ya está".