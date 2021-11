Tiembla Radio Continental: peligra la continuidad del programa de Beto Casella

El periodista volvería a cambiar el rumbo de su programa, Bien Levantado, que va por su temporada número 17.

Beto Casella cada día estaría más lejos de Radio Continental, después de dos años de conducir el ciclo Bien Levantado en esa emisora. El conductor y productor analizaría nuevos horizonte para su programa de actualidad, que lleva más de diecisiete temporadas al aire, en diferentes radios.

Bien Levantado comenzó en el año 2005, en Mega 98.3. Cuatro años más tarde, pasó a la programación de Pop 101.5, emisora donde duró casi una década, ya que en 2018 arribó en Rock And Pop 95.5. Desde febrero del año pasado, el ciclo que tiene a Beto Casella como cabeza se puede escuchar en Radio Continental, aunque, según el periodista Pablo Montagna, la estadía del programa en esa radio estaría en peligro.

En su informe, Montagna se refirió a los periodistas que sí continuarían en Continental y dejó en claro que Dominique Metzger y Diego Schurman continuarán con Buen Día Continental, de 6 a 9 y Fernando Bravo seguirá al mando de Bravo Continental, de 13 a 17.

Beto Casella sobre la salida de Evelyn Von Brocke de Intrusos

"Hay formas de maltrato por omisión. Vos no querés maltratar, pero hay cosas que un conductor tiene que estar con las antenas paradas para que todos estén conformes y felices donde están laburando. Hay que ir repartiendo un poco la participación. Si yo pesco que por ahí (Alejandra) Maglietti no habló mucho me voy a ir para su lado", expresó Casella sobre la salida de Evelyn Von Brocke de Intrusos, por supuestos malos tratos.

En un móvil de LAM, el conductor de Bendita siguió: "Yo te puedo hablar de nuestra experiencia. Con nosotros laburó re bien y eso que le tocó en el peor momento de su vida (su separación de Doman). Estaba sensible. Ya le habíamos encontrado un personaje con el que se sentía cómoda, la sobrevalorábamos porque entrevistó a Merkel, aunque nunca estuvo comprobado y a ella le gustaba ese personaje".

"Yo por lo general no establezco una relación conductor-panelista. Somos todos compañeros. A Evelyn le encanta que la ponchen. Con Edith tenían una grieta de clase. ‘Yo soy de San Isidro y vos sos de La Matanza. Yo me llevo bien con vos, sos simpática pero para mi sos parda’. Evelyn es brava ¡¿eh? No es Heidi. Con este quilombo está reclamando espacio, tiene una autoestima allá arriba y esa autoestima a veces la puede hacer confundir", cerró el periodista.