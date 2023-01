Terrible acusación de Cinthia Fernández a Rodrigo de Paul: "Caradura"

La panelista revivió su historia personal y lanzó una fuerte acusación en contra del futbolista tras su denuncia hacia su expareja.

Cinthia Fernández se sumó a la lista de famosos que opinan sobre el caso Rodrigo De Paul contra Camila Homs y lanzó una fuerte acusación contra el futbolista. La panelista de televisión tocó el tema en sus redes sociales y opinó abiertamente sobre la denuncia que el volante le hizo a su expareja y mamá de sus hijas.

Rodrigo De Paul denunció a Homs por amenazas y extorsión tanto hacia él como a su pareja, Tini Stoessel. Como pruebas, el futbolista presentó varios chats en donde se podían leer violentos mensajes por parte de Homs hacia el papá de sus hijos y viceversa. “Merecés lo peor vos y la puta de tu novia que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar así que no sé como harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo”, se leyó uno de los mensajes filtrados por la Justicia y viralizados por LAM.

Fue en este marco que Fernández, expanelista de LAM, opinó sobre esta denuncia y aniquiló a Rodrigo De Paul. "¿Qué opinás de la denuncia que le hizo De Paul a Cami Homs?", fue la pregunta que le hicieron a Cinthia a través del sticker de preguntas que dejó en sus historias de Instagram. Entonces, ella replicó tajante: "Caradura".

A raíz de este conflicto, Cinthia también aprovechó para tirarle un palito a su exesposo, Matías Defederico y lo comparó con Rodrigo De Paul. Luego de contar que el papá de sus tres hijas no quiso pasar las fiestas con las niñas ni le dio dinero para comprar regalos, Fernández aseguró que "De Paul es de la misma especie que él". "Camila hace lo que puede con todo lo que le pasó, demasiado paciente fue. Y Tini, pienso que hay que caer en él... Acá no hay vínculo entre ellos. Igual, tampoco está bueno", sentenció.

La tajante opinión de Cinthia Fernández sobre Rodrigo De Paul.

Peligra Camila Homs: habría cometido un grave delito contra Tini Stoessel y la Justicia podría investigarla

Una investigación sacó a la luz que Camila Homs habría creado cuentas falsas en redes sociales para dejarse halagos a sí misma y defenestrar a Tini Stoessel, la nueva pareja de Rodrigo de Paul. Ahora, la investigan para denunciarla en al Justicia.

Una usuaria de Twitter hizo una profunda investigación sobre el Instagram de la modelo y notó que estaba repleto de comentarios extraños por parte de una tal Andrea Refrigerio, en los que halagaba a Homs mientras destrozaba a Stoessel con insultos y frases discriminatorias. Además, un detalle clave dejó expuesta a Camila: que su número de celular está vinculado a estas cuentas.

“En un hilo de Twitter acusan a Cami Homs de hacerse cuentas truchas para bardear a Tini en las redes. Hay que ver si esta cuenta que Tini denuncia pertenece a Cami Homs o no", relató Estefanía Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine). Y adelantó que el abogado especialista en redes, Martín Leguizamón, quien además es colega de Fernando Burlando, se incorporó al equipo del abogado de De Paul para desentramar esto. "Acá lo que muestran es que otra de las cuentas que injuriaba mucho a Tini tiene el usuario @familia_1ero, que está a nombre de Andrea Refrigerio, un nombre inventado. Esta cuenta aparece en todo el Instagram de Cami Homs halagándola y bardeando a Tini. Una cuenta de Twitter hizo una investigación y parecería que podría llegar a ser la misma Cami Homs que se hizo el usuario”, sumó la panelista.

En todos los comentarios que dejó, Andrea Refrigerio se refiere despectivamente hacia Tini como una persona "raquítica" y de tez oscura, mientras que que halaga la blancura y los ojos celestes de Camila. "Vos tenés que entender que a los hombres les gustan las minas con carne. Tu ídola es un cachivache, tiene menos carne que la canasta básica del gobierno. Solo Camila pudo darle hijos y se los dio rubios y de ojos celestes. Cuando la Triple T tenga hijos, si nacen vivos, serán morochos", dice uno de los comentarios más fuertes. Cientos de usuarios de las redes sociales opinaron que las pruebas son más que suficientes y que Camila estaría detrás de todo esto.