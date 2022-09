Tensión: intentaron acuchillar a un allegado de Sergio Denis

Verónica Monti dejó asentada una denuncia tras el intento de asesinato a su hijo, que cursa cuarto grado en un colegio de la Ciudad de Buenos Aires.

Intentaron acuchillar al hijo de Verónica Monti, la ex del fallecido Sergio Denis.

Intentaron acuchillar al hijo de Verónica Monti, la ex del fallecido Sergio Denis.

Verónica Monti, la ex pareja de Sergio Denis, pasó un alarmante momento en su vida dado que intentaron acuchillar a su hijo en la escuela donde asiste, en la Ciudad de Buenos Aires. Los detalles de la escalofriante escena que podría haber terminado en tragedia.

Monti se comunicó con el portal PrimiciasYa para contar que un niño de cuarto grado de la Escuela Primaria Esteban Echeverria de la Ciudad de Buenos Aires intentó acuchillar a su hijo durante el horario del almuerzo. "Recién salgo de la comisaría. Ya se dio aviso a la Justicia Penal y al Ministerio Público. Minoridad tiene que entrar en este tema. Ahora me voy al Ministerio de Educación. Lo que pasó no se puede creer", graficó la mujer a dicho medio.

Además, la ex del fallecido cantante reveló que su pequeño hijo es víctima de bullying en la escuela: "Le hacen bullying, le dicen que es el trapo de piso de la sala, que se merece ser estúpido, que es un imbécil. ¡Es muy feo! Y lo que pasó hoy es grave. Mi hijo podría estar internado".

Grave denuncia de la hija de Sergio Denis: "No se tomó ninguna medida"

Bárbara Hoffman, la hija de Sergio Denis, reapareció en la televisión y lanzó una gravísima denuncia al dueño del teatro donde se accidentó su papá. "No se tomó ninguna medida", sentenció la joven, muy dolida por el nulo accionar de la Justicia.

Invitada a A la tarde (América TV), la hija de Sergio Denis habló sobre el estancamiento del caso que se inició tras la caída de su papá y marcó su fatal destino: "A mí todavía me cuesta ver las imágenes de mi papá, ya pasaron cuatro años de su caída. Es raro decir que a cuatro años, todavía no tenemos ningún avance en la causa. Y que el teatro siguió funcionando con la misma fosa descubierta". "No se tomó ninguna medida, el teatro estuvo cerrado solo un día para hacer las pericias correspondientes. Y el director, Raúl Armisen, al día de hoy, sigue a cargo del lugar", agregó, compungida por la muerte del creador de los hits Te quiero tanto y Gigante, chiquito.

Además, el abogado de la mujer profundizó en las razones por las que considera que no hubo un avance en el caso: "Se mezcló la política en esto. El primer año se investigó bien, todo fue rápido, concreto y contundente como para que realmente el delito estuviera probado. Después entramos en una demora maliciosa. Creo que hay complicidad".