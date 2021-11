Tamara Paganini y sus impactantes cirugías estéticas: "Me hicieron buen precio"

La exfigura de Gran Hermano habló de sus impactantes cambios físicos. Tamara Paganini y la explicación de por qué decidió intervenirse quirúrgicamente.

La ex Gran Hermano Tamara Paganini pasó por el quirófano para realizarse diferentes cirugías estéticas. Y los detalles, contados por ella misma, generaron impacto puesto que evidencian un importante cambio físico. En diálogo con La Nación, una de las primeras figuras del reality emitido en Telefe no se guardó nada.

"Antes me hice una abdominoplastía porque con el embarazo se me desgarraron los rectos y con esta operación te cortan, los levantan y se juntan los músculos de nuevo; los ponen donde deberían estar. Podes elegir marcarte los abdominales, pero yo elegí normal, que no me hicieran nada más que ajustarme la piel y que se pegue al músculo", comenzó diciendo Tamara Paganini.

Por otra parte, la mediática agregó: "Me iba a sacar las bolsas en la misma cirugía que la abdominoplastia pero era demasiado porque el médico también me corrió las areolas de los pechos, que ya me había hecho hace 15 años. Y también me hizo los párpados. Y si encima me hacía las bolsas no iba a poder con mi vida. Me hicieron buen precio y me alcanzó para l oque me hice. Mi novio me dijo que si yo quería, me regalaba la cirugía en la panza y así fue".

"Siempre dije que el día que tuviera plata me operaba toda. Me hicieron buen precio y me alcanzó para lo que me hice. Mi novio me dijo que si yo quería me regalaba la cirugía en la panza y así fue. Pero no voy a tocarme más la cara, salvo algún retoque. No me gustan los rellenos que te deforman. Si se me cae el pómulo y bueno, qué vamos a hacer... Por ahora estoy bien", sentenció Paganini, quien actualmente se encuentra a gusto con las cirugías realizadas.

El desgarrador relato de Tamara Paganini sobre la pérdida de sus hijos: “Muy duro”

Tamara Paganini, exparticipante de Gran Hermano, se refirió a la pérdida de sus mellizos que sufrió hacer algunos años. En su descargo, la estrella del reality show de Telefe contó con lujo de detalles las desgarradoras situaciones que debió atravesar durante su embarazo, el parto y el posparto.

“Siempre quise ser mamá y a los 42, luego de un intento fallido, quedé embarazada de mellizos. Era el sueño terminado con un nene y una nena. A los dos meses me avisaron que al varoncito no se le había cerrado la cabeza y que cuando naciera se iba a morir”, comenzó su descargo Paganini, en diálogo con Mañanísimas, y de ese modo develó cuán traumática fue la experiencia que vivió, tras haber busco con muchas ansias la maternidad.