Tamara Baéz expuso a Amalia Granata tras sus dichos sobre L-Gante: "Se hizo famosa"

La pareja del cantante apareció en sus redes sociales y apuntó contra la diputada por sus polémicos dichos.

Tamara Baéz rompió el silencio y apuntó contra Amalia Granata luego de sus polémicos dichos sobre L-Gante. La pareja del cantante dejó pasar unos días luego de que la diputada provincial de Santa Fe se sacara en la radio y defenestrara el gran reconocimiento que logró el cantante para burlarse de ella en las redes sociales con una polémica foto.

Después de que L-Gante recibiera una distinción por su aporte a la cultura, Amalia Granata se sacó al aire de Polino Auténtico, programa radial del que es columnista hace varias temporadas. "Me parece un poco mucho. A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional pero igual artista es José Luis Perales, Luis Miguel. ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra ‘artista’!", comenzó su descargo con un tono de enojo Granata. Y agregó: "Yo no creo que estos chicos sean artistas, para mi son emergentes de una sociedad en decadencia".

Al cabo de unos días de este exabrupto al aire de Granata, Tamara Baéz decidió compartir una polémica imagen en sus historias de Instagram en donde expuso por completo a la diputada provincial.

En la foto, se podía ver la cita de Amalia Granata y abajo una captura de pantalla de la época en la que se desnudó el torso en el programa de Roberto Pettinato. "Habla la que se hizo famosa por contar que se acostó con Robbie Williams", escribió la novia de L-Gante en la publicación que rápidamente contó con la interacción de miles de fanáticos.

El radical cambio estético que planea Tamara Báez, novia de L-Gante

Tamara Báez generó muchísimo revuelo en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 644.000 seguidores. Allí, la novia de L-Gante decidió compartir la cirugía que tiene pensado hacerse próximamente.

La joven de 22 años invitó a sus seguidores y seguidoras a que le hagan comentarios para entretenerla antes de irse a dormir. "No tengo sueño. Cuenten algo", pidió Tamara, que se mostró acostada en la cama y con ganas de interactuar en las redes.

Entonces, un usuario le consultó: "¿No te harías las lolas, Tamy?". Y luego, compartió la captura de un comentario que hizo en Facebook. En dicha red social, una mujer indicó: "Jamás criticaría a las operadas porque aspiro a ser parte del team algún día". Báez coincidió y reaccionó: "Amo. Mi hija deja la teta y voy corriendo al cirujano". Según precisó, la idea de la mujer es hacerse un implante mamario.