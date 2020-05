Susana Giménez "readoptó" a la perrita que había devuelto al criadero y lo publicó con un mensaje

Semanas atrás, Susana Giménez se vio envuelta en una polémica que involucró a la cachorra que había comprado en un criadero. La diva fue juzgada en redes por haber devuelto a la perra que "la mordía mucho". Parece que recapacitó y, ahora, anunció el retorno de la mascota a su hogar con un par de publicaciones en Instagram. Además, criticó a quienes la criticaron por abandono animal. "Son ridículas que me hacen quedar como si fuera un monstruo", sentenció.

"¡¡Volvió Rita!! Y ya está corriendo por todo el jardín", escribió la diva de los teléfonos en un posteo que acompañó con una foto actual de la cachorra y los hashtags #AnimalKindom #Welcome #Back #DogLover. Pese a que Susana se jactó de haber mencionado previamente que su cachorra volvería con ella, no hay un registro verbal que lo indique. Por eso las redes estallaron en su contra y hasta famosas como Nicole Neuman se animaron a meterse en el conflicto, llamando "estupida" a Susana Giménez.

Enojada por la repercusión negativa que la tuvo como protagonista, cruzó a todos los que la defenestraron. "Estas ridículas que me hacen quedar como si fuera un monstruo. Mirá a mi me gustan más los perros que las personas y es imposible que yo haga una cosa así, nunca abandonaría un perro", sentenció furiosa. "¿Saben que? yo tengo esa raza de perro por que me encanta; pero también tengo un perro vagabundo, y voy a tener el perro que se me da la gana. En mi barrio no hay perros callejeros, pero cuando me guste alguno lo adoptaré", afirmó, zanjando el tema.

En estos días, la "Su" está en el centro de los focos por haber sido paciente regular del polémico doctor Rubén Mühlberger, que está cumpliendo prisión domiciliaria y cuya clínica fue clausurada, y podría ser llamada a declarar para colaborar en el caso que destapó las fraudulencias del negocio de estética y malversaciones.