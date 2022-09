Susana Giménez llegó a la Argentina y cruzó a Moria Casán: "No me importa"

Susana Giménez terminó la temporada de su obra teatral en Uruguay y disparó contra la diva.

Susana Giménez habló con la prensa tras su arribo a Argentina luego de haber terminado la temporada de invierno con su obra de teatro Piel de Judas. La diva respondió a un par de preguntas vinculadas a sus proyectos laborales y se refirió al regreso de Mirtha a la televisión de manera filosa.

Susana volvió al país en medio de varias polémicas que la rodean. En esta oportunidad, sumó una más tras haber dialogado con los medios y haberle tirado con un palito a Mirtha Legrand, quien en el debut del pasado sábado 17 de septiembre, habló de ella. "¿Vos nos querés a Susana y a mí?", había preguntado la conductora de 95 años.

"¿Viste el debut de la Chiqui?", preguntó el movilero de A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por América TV. "No porque yo estoy en el teatro a esa hora, pero la voy a ver porque me lo grabaron", indicó Susana mientras era apabullada por los periodistas de espectáculos que también le consultaban por Antonio Gasalla.

"¿Escuchaste lo que le dijo de si eran amigas o no y lo que le respondió Moria?", insistió sobre el tema. "No, no me importa", lanzó la diva que condujo su ciclo en Telefe. Luego, inmediatamente se subió al auto no sin antes revelar un dato vinculado a lo laboral.

Frente al "sí" respecto a su presencia en el Mundial Qatar 2022, el movilero le hizo una jugosa y última pregunta: "Si gana la Selección ¿volvés a vivir a la Argentina?". "No lo sé todavía, cuando trabaje sí", expresó dejando entrever una futura vuelta al país.

Susana Giménez habló de su vida amorosa y sorprendió a todos

"¿Estás sola o en pareja?", le consultó el cronista del programa conducido por Karina Mazzocco descolocando a Susana. "Estoy con Marcelo, mi chofer", remató la diva macrista a modo de broma, antes de subirse a su auto privado e irse del aeropuerto.

Antonio Gasalla lapidó a Susana Giménez

"Al parecer, al capo cómico le habían pedido que vaya a ver a 'La Su' como campaña publicitaria para levantar la temporada en Uruguay. A Susana no le estaría yendo tan bien como dicen", anunció un informe de A la tarde (América TV) antes de meterse de lleno en las declaraciones de Gasalla.

En el programa indicaron que Antonio se negó a ir y, según sus propias palabras, expresó: "Desde que dejé de trabajar, nunca me llamó para saber si estaba vivo o muerto. Y ahora ni siquiera me llama ella personalmente para invitarme, manda a otra gente. Pero, que se vaya a cagar".

Al parecer, Gasalla no habría sido el único en ser convocado a Uruguay para brindar apoyo a Susana Giménez y su floja temporada de Piel de Judas. El actor Carlos Perciavalle, también peleado con la diva de los teléfonos, fue convocado para asistir a una función y aceptó la invitación. De hecho, se mostró muy animado en un video con la polémica actriz, en un intento por recomponer la amistad.