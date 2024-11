Susana Giménez confesó que "se dio unos besos" con una estrella mundial.

Nathy Peluso estuvo de invitada en el programa de Susana Giménez y tuvieron una interesante y divertida charla donde abarcaron todos los tópicos: la carrera de la artista, su conexión con Argentina y sus planes a futuro. Sin embargo, hubo un momento de la entrevista donde la cantante acorraló a la diva de los teléfonos con una picante pregunta sobre su relación con un reconocido cantante latino.

Nathy Peluso le preguntó directamente a Susana si había tenido un romance con Luis Miguel. “Te tengo que hacer una preguntita. ¿Vos te comiste a Luis Miguel?”, lanzó "la Sandunguera" sin filtros. En ese momento se escucharon risas y la conductora se puso nerviosa y exclamó: “No, no. Somos amigos”, respondió la diva mientras sonreía.

“Susana... Hubo unas papas fritas ahí. ¡Todos queremos saberlo!”, insistió Peluso y logró sacarle una confesión: “Te juro que no. Un beso por ahí... Pero nada más. No llegamos a concretar”. En aquel momento, se hizo un silencio en el estudio e incluso los propios productores y colegas de la diva quedaron en shock.

“¡Qué suertuda!”, reaccionó la cantante luego de que Susana admitiera que tuvo otro acercamiento con Luis Miguel. “Sí la verdad que si. Es una belleza él”, concluyó Giménez.

Jorge Rial se sacó y soltó una grave acusación contra Susana Giménez: "Es una"

Susana Giménez está en el centro de la escena televisiva desde su regreso a Telefe con su ciclo semanal y, en ese contexto, el periodista Jorge Rial apuntó contra ella por su posición política. El conductor habló sobre los pronunciamientos políticos en los Martín Fierro de Cine y fue tajante contra la diva de los teléfonos.

Desde hace años, Giménez evidencia en sus declaraciones públicas su adherencia a los gobiernos más alineados con la derecha y su reticencia ante el peronismo. De ese modo, Rial apuntó contra la blonda y la acusó de haberse olvidado de la gente que la apoyó durante las décadas que tiene su carrera.

"Susana es parte del decorado de APTRA, va porque la necesitan. Se debería estar aburriendo a la casa, no tiene a donde ir y va. En esos premios aplaudía cualquier cosa que le pasaba por delante. No entendió ni lo que aplaudía", comentó Rial, tajante, en diálogo con Socios del Espectáculo. Y sumó: "Susana me cae mal. Opinó muy mal del país que le dio de comer. Que se cague en la Argentina me molesta, es desagradecida con su país. Ella me cae mal. Insisto. No me gusta lo que hace, esta versión. Mirtha es muchísimo mejor. Siempre estuvo en el mismo lugar, cosa que Susana no. Usa esa lámina de 'soy tonta' y me molesta. No pido que se la juegue pero que no opine".

La confesión íntima de Susana Giménez a sus 80 años

"Somos muy sexuales. ¡Vos sos sexual?", soltó Cristian Castro en medio de una entrevista con Susana. En ese momento, la diva se mostró algo sorprendida con la pregunta pero la contestó: "Bueno, ya a esta altura, más o menos (risas). Ya pasé, amé demasiado. ya estoy, me retiré. Me retiré de eso. No me importa, hay otras cosas que me gustan en este momento, como leer, plantar flores. Se terminó, ya colgué los guantes. Ya está, totalmente".