La sorpresiva confesión de Noelia Marzol que involucra a Jorge Lanata

Un trío inesperado: la confeión romántica de Noelia Marzol con Jorge Lanata.

Tras la noticia de que está nuevamente enamorado y en pareja, Noelia Marzol, quien confesó que haría un trío con Jorge Lanata y Yanina Latorre porque, al igual que la panelista de Ángel de Brito, "le calienta" el periodista político.

La charla surgió cuando la hermana de Iliana Calabró pasó agenda de lo más relevante en el mundo de la farándula, deteniéndose en un picante comentario de Yanina Latorre en el que dijo que Noelia Marzol es una de las mujeres del medio que le parecen más atractivas y "le daría". Yendo más lejos, Calabró le consultó a la animadora su opinión al respecto y obtuvo una inesperada primicia que involucró al periodista macrista Jorge Lanata.

"¡Pero claro! Banco el amor. ¡Por más amor y menos misoginia! Me produce gracia lo que dijo Yanina y me halaga. Creo que a todo el mundo le gusta sentirse deseado. Es halagador y divertido lo que dijo. En mi fantasía estaría con Yanina y Jorge Lanata, porque me calienta igual que a Yanina. En la imaginación vale todo", afirmó Noelia. Tras escuchar el audio, Jorge Lanata recibió las felicitaciones machistas de sus compañeros de Radio Mitre.

Sorprendido y entre risas, el conductor expresó: "Marzol, anotá 154. Le mandamos un beso". Y Calabró añadió: "Es divina. Noelia laburó conmigo cuando yo hice la revista en el Maipo y le decimos: Estamos acá, en stand by. Me gusta este Lanata que va al frente. Lo único que le pido es la primicia".

Por el momento, Elba Marcovecchio, actual novia de Lanata y abogada del estudio de Fernando Burlando, no emitió declaración alguna sobre el coqueteo de su novio con Noelia Marzol. En una reciente entrevista con "Los ángeles de la mañana", la letrada reveló que le gusta todo del periodista y que es muy caballero.